Kaune partijos iškraustomos iš nemokamų patalpų

Miesto politikams šią savaitę pritarus, Kauno savivaldybė nutraukia nekilnojamojo turto panaudos sutartis su Darbo partija bei Lietuvos liberalų sąjūdžiu. Su pastarąja partija – netgi nesibaigus sutartimi nustatytam panaudos terminui, prieš laiką.

Darbo partija iki šiol naudojasi restauruotomis patalpomis (99 kv. m) kultūros paveldo objekte – name Rotušės aikštėje, Kauno senamiestyje. Pirmiausia šios patalpos, primena ELTA, nemokamai buvo suteiktos socialliberalų padaliniui, tačiau partijoms susijungus jose įsitaisė Darbo partijos Kauno skyrius. Miesto taryboje Darbo partijos atstovų šią kadenciją nėra nė vieno. Patalpos Rotušės aikštėje priklauso Kauno miesto savivaldybei.



Lietuvos liberalų sąjūdis, turintis 4 atstovus savivaldybės Tarybos valdančiojoje koalicijoje, Kauno Laisvės alėjoje glaudžiasi kukliuose dviejuose kambarėliuose (plotas nesiekia 30 kv. m). Kelerius metus čia pat buvo priimami interesantai – kauniečiai, teikę skundus ar prašymus tuometiniams Seimo nariams liberalams Kęstučiui Glaveckui bei Erikui Tamašauskui. Vienas iš jų po rinkimų tęsia darbą Seime. Tačiau, anot Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Petrausko, įstatymas neįpareigoja savivaldybių suteikti patalpas veiklai parlamentarų, kurie buvo išrinkti ne vienmandatėje apygardoje.



Pernai gruodį Kauno miesto savivaldybė viešai paskelbė, kad nemokamai patalpomis (daugiausia miesto centre) naudojasi 6 politinės partijos. Bendras patalpų plotas viršija 750 kv. metrų. Dar 350 kv. m ploto nemokamai buvo suteikta Seimo nariams. Nutraukusi panaudos sutartis, atsilaisvinusius plotus Kauno savivaldybė nusiteikusi privatizuoti.



„Privilegijos partijoms anksčiau grįstos argumentais, kad savivaldybės yra įstatymu įpareigotos politinėms partijoms nemokamai suteikti patalpas. Tačiau išanalizavus teisinę bazę, paaiškėjo, kad savivaldybė neprivalo to daryti. Yra gudrūs ir yra gudresni. Išanalizavus visas sutartis, labiausiai nustebino TS-LKD, Darbo partija ir Vytautas Šustauskas, kurie senais laikais sudarydami sutartis su savivaldybe, į jas įsidėjo saugiklių, dabar mums apsunkinančių patalpų atsiėmimo procesą. Aišku, mes radome, kaip tuos keblumus išspręsti, bet turėjome papildomo vargo. Toks jausmas, kad partijos planavo iš miesto pastatus perimti visam laikui“, – sakė žurnalistams G. Petrauskas.



Kauno miesto savivaldybės pranešime pabrėžiama, kad didžiausias pagal panaudą iš savivaldybės gautų patalpų plotas tenka Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams. Ši partija Kaune naudojasi patalpomis Savanorių pr. (289 kv. m) ir Rasytės g. (86 kv. m). Tuo tarpu V. Šustausko įsteigta Kovotojų už Lietuvą sąjunga prieš keliolika metų įsikūrė 145 kv. m ploto patalpose, užimdama antrą namo Laisvės alėjoje aukštą. Anksčiau to paties lyderio vadovaujama ta pati politinė organizacija, besivadinusi Lietuvos laisvės sąjunga, turėjo patalpas K. Donelaičio gatvės pradžioje, tačiau sugebėjo jas parduoti.



Anot G. Petrausko, jeigu partijos tas patalpas, kurias gavo už dyką, būtų iš miesto nuomojusios rinkos sąlygomis, jos visos į miesto biudžetą būtų sumokėjusios beveik 1 milijoną eurų. „Galima nesunkiai suskaičiuoti, kiek darželių ar mokyklų galėtume sutvarkyti už šiuos pinigus“, – sakė G. Petrauskas.