A. Veryga: Vilniaus miesto klinikinė ligoninė nebus uždaryta

Nuo penktadienio uždaroma Vilniaus Antakalnio klinikinė ligoninė. Apie tai pranešė Vilniaus vicemeras Gintautas Paluckas. Tuo tarpu Sveikatos apsaugos ministerija ramina, kad problemos bus išspręstos ir ligoninės nereikės uždaryti.

Vilniaus vicemeras G. Paluckas savo paskyroje „Facebook“ teigia, kad ligoninė gali būti uždaryta dėl to, jog Sveikatos apsaugos ministerija dėl formalių pažeidimų stabdo ligoninės licenciją.

G. Paluckas teigia, kad naujosios Sveikatos apsaugos ministerijos buvo prašyta dviejų dalykų.

„Pakeisti ministro įsakymą, kuris leistų „nelaikyti“ ligoninėje 6 kiaurą parą budinčių radiologų ir įteisintų galimybę rentgeno nuotraukas skaityti nuotoliniu būdu (tai vadinama tele-radiologija, kuri masiškai taikoma kitose šalies ligoninėse)“, – paaiškina G. Paluckas.

Antrasis prašymas – pakeisti ministro įsakymą, kuris ligoninėms nurodo, kad paslaugas galima teikti tik tuo atveju, jei kompiuterinį tomografą (rentgeną) ligoninė turi nuosavybės teise.

Šie sprendimai, pasak vicemero, per metus leidžia sutaupyti apie 300 tūkstančių eurų. Vilniaus Antakalnio klinikinė ligoninė neturi visą parą budinčio radiologų posto, nes nakties metu radiologo paslaugas teikia radiologai pagal sutartį (tele-radiologija). Anot G. Palucko, miesto ligoninė nuosavybės teise neturi ir kompiuterinio tomografo, nes šią paslaugą pagal sutartį teikia ligoninės patalpose įsteigtas radiologijos centras, kurį administruoja privatus partneris.

Ketvirtadienį iš Sveikatos ministerijos įstaigos (akreditavimo tarnybos) savivaldybė gavo raštą, kad ligoninė neatitinka minėtų ministro įsakymo nuostatų ir jos licencija bus stabdoma.

„Tai reiškia nei daugiau, nei mažiau – ligoninė bus uždaroma. Turime vieną dieną. Ministerija turi galimybę pademonstruoti visą savo žadėtą progresyvumą ir profesionalumą. Neradus sprendimo, nuo penktadienio, ligoninės priimamasis ligonių nebepriims, o greitosios pagalbos ekipažai bus nukreipiami į kitas ligonines“, – pranešė G. Paluckas.

Anot jo, nors tokios paslaugos nėra apibrėžtos ministro įsakymu, iki šiol tokia praktika buvo toleruojama, juolab jog radiologijos paslaugų pirkimas leidžia sutaupyti

G. Palucko teigimu, ligoninei duota laiko susitvarkyti iki vasario 9-osios, tačiau šių reikalavimų įgyvendinti nebuvo neįmanoma.

„Šiandien – paskutinė diena. Jei Akreditavimo tarnyba savo rašto neatšaukia, rytoj licencija yra stabdoma ir ligoninė nebeturi teisės gydyti ligonių, t.y. visos „greitosios“ yra kreipiamos kitur, priėmimo skyrius nebeveikia: tik konsultuoja, bet nepriima į ligoninę. Prisiimame atsakomybę ir riziką dėl 500 ligonių – mes jų neišmesime į gatvę ir pabaigsime gydyti, nors jau neturėsime licencijos tą daryti“, – sakė vicemeras.

Ministras: ligoninė nebus uždaryta

A. Veryga. BNS nuotr.

Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) vadovybė ketvirtadienio rytą dėl situacijos ligoninėje rengė pasitarimą. Sveikatos apsaugos ministerija ramina, kad ligoninės nereikės uždaryti, bus ieškoma sprendimo būdų. Apie ministerijos siūlomus sprendimus bus pranešta ketvirtadienį, kai bus surengta speciali spaudos konferencija. Ministerijos pranešime teigiama, kad SAM vadovybė komentuos Vilniaus miesto savivaldybės vicemero G. Palucko pateiktą klaidinančią informaciją dėl Vilniaus Antakalnio klinikinės ligoninės veiklos stabdymo.

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga teigia, kad Vilniaus miesto klinikinė ligoninė nebus uždaryta.

„Norime išsklaidyti tas baimes, kurios buvo paskleistos viešoje erdvėje, socialiniuose tinkluose. Galime užtikrinti, kad Antakalnio ligoninė tikrai nebus uždaroma, jokių panašių planų ar ketinimų tikrai nėra. Galiu tik apgailestauti, kad gerbiamas vicemeras Gintautas Paluckas, mano supratimu, tokiu būdu ruošiasi partijos vadovo rinkimams“, – žurnalistams spaudos konferencijoje ketvirtadienį teigė ministras.

Anot jo, šiuo metu ligoninė turi visas galimybes teikti radiologines paslaugas.

Ligoninės vadovas: pagal SAM logiką tuomet reikia uždaryti dar 20–30 ligoninių

Vilniaus miesto klinikinės ligoninės direktorius dr. Narimantas Markevičius teigė, kad tai ne vienos dienos situacija, tik keista, kad ji išsirutuliojo iki tokio rezultato.

„Ligoninė yra viena didžiausių respublikoje. Ji yra daugiaprofilinė – turime visus skyrius, išskyrus neurochirurgijos ir širdies chirurgijos. Ligoninė buvo nerenovuota daugiau nei 20 metų, aparatūra buvo pasenusi ir teikti aukščiausio lygio paslaugas tikrai buvo sunku. Aparatūros aptarnavimas labai brangus, ypač sudėtingos, radiologinės, aparatūros. Buvo ieškota išeičių, kaip ją atnaujinti. Kadangi nei valstybės investicinėje programoje, nei savivaldybės biudžete didelių pinigų, kurie reikalingi radiologijos centro atnaujinimui, nebuvo, po ilgų diskusijų visuose savivaldybės komitetuose, tai nebuvo mūsų sprendimas, buvo nuspręsta kreiptis į privatų investuotoją ir skelbti konkursą patalpų nuomai su tikslu įrengti jose aukščiausio lygio, naujausias technologijas atitinkantį radiologijos centrą.

Už tai balsavus Vilniaus savivaldybės tarybai, konkurso tvarka baisiai atrodančios, jau antisanitarinės tūkstančio kvadratų patalpos, kuriose tuo metu dar stovėjo 1989–1991 m. aparatūra, buvo išnuomotos. Investuotojas įsipareigojo 10 metų investuoti į patalpų atnaujinimą ir radiologinių paslaugų ir radiologijos aparatūros įdiegimą. Į visa tai buvo investuota 4,5 mln. eurų ir per pusmetį patalpos visiškai renovuotos. Dabar turime tomografą tokio galingumo, kokio Lietuvoje daugiau nėra, taip pat magnetinio rezonanso aparatūrą“, – teigė pašnekovas.

Pasak ligoninės direktoriaus, šiam sprendimui buvo gautas pritarimas ir iš SAM. Radiologijos centro atidaryme dalyvavo premjeras, būtų dalyvavęs ir buvęs sveikatos apsaugos ministras, tačiau tuo metu jis jau sirgo. Dėl to jis ir nespėjo pakeisti 2008 m. įsakymo. Tačiau visi džiaugėsi, kad tai gražus valstybinio ir privataus kapitalo bendradarbiavimas.

„Sausio 2 d. buvome kartu su savivaldybės atstovais ir pas naująją SAM vadovybę. Ministerija pažadėjo sukurti darbo grupę, į kurią įeitų ir savivaldybės bei ligoninės atstovai, ir spręsti šią problemą, tačiau tos darbo grupės iki šiol nėra. Mūsų niekur nekvietė. Naujasis ministras prieš dvi savaites lankėsi ligoninėje ir matė naują centrą. Be to, tiek mūsų steigėjas, tiek SAM turi duomenis, kad per paskutinį praėjusių metų ketvirtį, kaip žadėjo veikti šis centras, ligoninės išlaidos radiologijai, lyginant su tuo pačiu 2015 m. ketvirčiu, sumažėjo 60 tūkst. eurų.

Ir štai trečiadienį, jau visai į darbo pabaigą ligoninė gauna raštą, kuriuo nuo penktadienio stabdoma mūsų licencija, jeigu nesukursime savo radiologijos bazės. Įdomiausia, kad pagal įsakymą, kuriuo dabar remiamasi, antrinio ir tretinio lygio paslaugas teikiančioms įstaigoms keliami reikalavimai, kad turi būti prieinami radiologiniai tyrimai visą parą ir jie turi būti atliekami ne vėliau kaip per 2 val. nuo jų paskyrimo. Jie pas mus atliekami. Įsakyme nėra nurodyta, kad jie negali būti atliekami sutartiniu pagrindu“, – tikino N. Markevičius.

Jo žiniomis, dar 20–30 ligonių Lietuvoje taip pat neturi budinčių radiologų ir teikia paslaugas telerasdiologijos pagalba, kuri užsienyje yra labai paplitusi ir laikoma progresyvia priemone.

„Taigi Lietuvoje tuomet reikėtų uždaryti dar bent 20 ligonių. Lygiai tas pats su poliklinikomis. Įsakyme parašyta, kad pirminės sveikatos priežiūros paslaugas jos turi teikti visą parą, tačiau iš tiesų ne darbo metu jas teikia kitos ligoninės pagal sutartį. Nelabai suprantame, kuo mes esame išskirtiniai. Dabar lauksime žinių iš ministerijos. Jeigu naujų žinių negausime, nuo rytojaus nebegalėsime teikti sveikatos priežiūros paslaugų“, – teigė ligoninės vadovas.