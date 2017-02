Kauno izoliatoriaus darbuotoja: viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas pirko iš savo bendrovės

Apie galimą korupciją viešai prabilusios Kauno tardymo izoliatoriaus darbuotojos Rasos Kazėnienės advokatas Petras Ragauskas teigia, kad tyrimo nepradėjusios Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai tiesiog nenorėjo gilintis į praneštus faktus. Esą pareigūnai net nesiaiškino ryšių tarp izoliatoriaus darbuotojų ir bendrovių, kurios laimi izoliatoriaus viešuosius konkursus ir kai kurias prekes parduoda už išpūstas sumas. Antradienį ji papasakojo neįtikėtinų dalykų apie tai, kas dėjosi izoliatoriuje kelerius metus.

Skunde teisėsaugai R. Kazėnienė yra nurodžiusi, kad Kauno tardymo izoliatoriaus Ūkio skyriaus vedėjas Pranas Vaškys yra buvęs arba vis dar yra įmonės „Vipita“, akcininkas. P. Vaškys yra izoliatoriaus Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas. „Jis yra pagrindinis žmogus, kuris sprendžia, koks pirkimų poreikis ir sprendžia, kas tuos pirkimus laimės“, – sakė ji. Jis izoliatoriuje dirba nuo 2004 metų.

„Mano nuomone, Kalėjimų departamento direktorė Živilė Mikėnaitė galbūt yra suinteresuota, kad P. Vaškys dirbtų, tęstų savo veiklą. Jis baustas už tarnybinius nusižengimus, bet jis tęsia tarnybą ir sėkmingai“, – paklausta, kas galėtų būti P. Vaškio užnugaris, svarstė ji. P. Ragauskas teigė, kad STT pareigūnas net nebandė duomenų bazėse ieškoti informacijos apie tai, kad P. Vaškys yra bendrovės, iš kurios izoliatorius perka paslaugas, akcininkas – paaiškino, kad ieškojo viešai prieinamuose šaltiniuose ir rado, kad 2015 metais Ūkio skyriaus vedėjas buvo šių bendrovių akcininkas, tačiau jis esą nusišalina nuo sprendimų. Pasak advokato, R. Kazėnienė į tarnybas kreipėsi pernai gruodį.

Pradėjus bendrauti su STT, R. Kazėnienės buvo paprašyta pateikti kuo daugiau informacijos ir atrodė, kad tarnyba yra nusiteikusi vykdyti tyrimą, tačiau po kelių savaičių nuspręsta jo nepradėti. „Tai kelia esminį klausimą, susijusį su valstybės perspektyvomis valytis nuo korupcijos“, – sakė advokatas. Jis pabrėžė, kad STT kviečia pasakoti apie įtartinus atvejus ir užtikrina, kad ištirs tuos atvejus.

„Šis pavyzdys rodo, kad STT savo pažado neįvykdė“, – teigė jis ir pabrėžė, kad R. Kazėnienė apie tai prabilo rizikuodama savo karjera. Kauno tardymo izoliatoriaus buhalterinės apskaitos skyriaus viršininkė R. Kazėnienė sakė, kad ją labiausiai šokiravo STT pareigūno klausimas, ar ji matė neteisėtą pinigų perdavimą tarp suinteresuotų asmenų. „Kai tokie dalykai vyksta, niekas nesikviečia liudininkų, kad į tai pasižiūrėtų“, – sakė ji. Antradienį spaudos konferencijoje ji kreipėsi į prezidentę Dalia Grybauskaitę ir į premjerą Saulių Skvernelį, prašydama atkreipti dėmesį į tai, kas darosi biudžetinėse įstaigose.

Įdarbino žmogų, kuris prižiūrėtų neegzistuojančią pirtį

Ji pasakojo, kad bendrovė „Oro parametrai“ yra atlikusi darbų už 190 tūkst. eurų, tačiau darbus atliko nepilnai. Be to, jiems nepriklausančius darbus atliko Ūkio brigados nuteistieji. R. Kazėnienė pateikė pavyzdį – 2014 metais gegužę-gruodį iš bendrovės „Vipita“ buvo gyvulinės kilmės šalinimo paslauga nupirkta už 12,2 tūkst. eurų, per mėnesį tai kainavo per 1 tūkst. eurų. Tačiau dabar tokią pat paslaugą tokia pat apimtimi tiekianti kita bendrovė tai daro už 92 eurus per mėnesį. R. Kazėnienė teigė, kad per šiuos metus net buvo įdarbintas žmogus prižiūrėti pirtį, nors pirties iš tiesų net nėra.

Savo pareiškime teisėsaugai R. Kazėnienė nurodė, kad įstaigoje daug metų iš eilės viešuosius pirkimus laimi tos pačios įmonės: „Oro parametrai“, „Niklita“, „Vipita“, „Tis“, „Tis LT“, „Globinta“, „Arvirita“ ir „Garfus“. Pareiškime teigiama, kad iš šių bendrovių prekės ir paslaugos kai kuriais atvejais perkamos keliolika kartų didesne, nei rinkos kaina. Pavyzdžiui, iš įmonės „Arvirita“ nupirktas guolis staklėms taisyti.

Anot izoliatoriaus buhalterės, šio guolio rinkos vertė siekia maždaug keturis eurus, tačiau jis nupirktas už 700 eurų.

Tyrimą perėmė Teisingumo ministerija

Po ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio pavedimo Teisingumo ministerija pirmadienį perėmė iš Kalėjimų departamento tyrimą dėl galimų pažeidimų Kauno tardymo izoliatoriuje. Bus tiriama jo vadovo Edvardo Kviatkausko ir Kalėjimų departamento direktorės Živilės Mikėnaitės atsakomybė, pirmadienį pranešė ministerija. „Įvertinus STT surinktą medžiagą, (...) institucijų pateiktas išvadas ir Teisingumo ministerijos tyrimo rezultatus, bus sprendžiama dėl Kalėjimų departamento bei Kauno tardymo izoliatoriaus vadovų tarnybinės atsakomybės“, – rašoma pranešime spaudai.

Situaciją Kauno tardymo izoliatoriuje taip pat tiria Viešųjų pirkimų tarnyba, Valstybės kontrolė bei Vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Jos nagrinėja ikiteisminį tyrimą atsisakiusios pradėti Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pateiktą informaciją.