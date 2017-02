Kurių ES šalių dirbantieji gauna daugiau atostogų dienų negu lietuviai?

Praėjusią savaitę posėdžiavusi Trišalė taryba nesutarė, kiek laiko kasmet turėtų atostogauti Lietuvos dirbantieji. Darbdaviai siūlo 20 darbo dienų atostogas per metus, o profsąjungų atstovai nori 22 darbo dienų. O kaip Lietuva pagal šį rodiklį atrodo europiniame kontekste?

Europos Sąjunga savo teisės aktuose yra įtvirtinusi, kad visos šalys narės savo dirbantiesiems turi suteikti bent 28 kalendorines dienas, arba keturias savaites, mokamų atostogų. Daugelis ES šalių taip ir elgiasi, suteikdamos darbuotojams keturias savaites atostogų. Tačiau ES yra ir daug šalių, kurių gyventojai turi daugiau mokamų atostogų dienų negu lietuviai.

Prancūzija

Prancūzijos įstatymai numato, kad kiekvienas darbuotojas turi teisę į penkias savaites (25 darbo dienas) nemokamų atostogų kasmet. Ir tai dar ne viskas. Prancūzijoje darbo savaitės trukmė yra 35 valandos, skirtingai negu Lietuvoje ir daugelyje Europos šalių, kur darbo savaitė turi 40 valandų. Tačiau darbuotojai turi teisę dirbti daugiau valandų per savaitę, o sukauptą valandų perteklių išleisti atostogoms. Taip per metus jie gali sukaupti dar keturias atostogų savaites.

Scanpix/AFP nuotr.

Be to, Prancūzijoje darbuotojai, kurie mokamų atostogų eina ne vasarą, turi teisę į papildomas atostogų dienas. Įvertinus visus šiuos veiksnius, Prancūzijoje darbuotojai per metus gali sukaupti beveik 50 atostogų dienų, kurias jiems apmoka darbovietė.

Suomija

Suomijos įstatymai numato, kad darbuotojai turi teisę į dvi dienas atostogų už kiekvieną darbovietėje pradirbtą mėnesį. Jei darbuotojas toje pačioje vietoje dirba ilgiau negu metus, už mėnesį darbo jis gauna dvi su puse dienos atostogų, tad per metus šis skaičius pasiekia 30 dienų. Be to, Suomija suteikia papildomas atostogų dienas ilgai vienoje darbovietėje išdirbusiems darbuotojams.

Jungtinė Karalystė

Jungtinės Karalystės gyventojai turi teisę į 28 mokamų atostogų dienas per metus (įstatymuose jos apibrėžtos kaip 5,6 darbo savaitės). Tiesa, Jungtinėje Karalystėje darbdaviai neprivalo mokėti darbuotojams už šventines dienas (Kalėdas, Naujuosius metus ir t. t.) – ar mokėti šiomis dienomis nedirbantiems darbuotojams atlyginimą, priklauso nuo jų sprendimo. Daugelis Jungtinės Karalystės darbdavių 8 šventines dienas įtraukia į 28 mokamų atostogų dienų sąrašą, tačiau kai kurie šias dienas suteikia kaip papildomas atostogų dienas.

Scanpix/AFP nuotr.

Austrija

Jei darbuotojas turi mažesnį negu 25 metų darbo stažą, šioje šalyje jam per metus priklauso 25 mokamų atostogų dienos, arba 5 darbo savaitės. Jei jo darbo stažas didesnis, jam priklauso 30 mokamų atostogų dienų.

Danija, Liuksemburgas, Švedija

Darbuotojams šiose šalyse priklauso po 25 mokamas atostogų dienas per metus. Tiesa, Danijoje ir Švedijoje darbdaviai neprivalo darbuotojams mokėti, jei šie nedirba per šventines dienas. Tačiau daugelis darbuotojų per tokias dienas vis tiek darbuotojus išleidžia mokamų atostogų.

Malta

Šioje šalyje kiekvienas darbuotojas per metus gali mokamai atostogauti tiek valandų, kad susidarytų 24 pilnos darbo dienos.

Ispanija

Šioje šalyje kiekvienas darbuotojas gali atostogauti 30 kalendorinių dienų. Paprastai tai reiškia 22 laisvas darbo dienas.

Portugalija

Šios šalies įstatymai kiekvienam dirbančiajam numato 22 mokamas atostogų dienas per metus.

Scanpix/AFP nuotr.

Slovakija

Šioje šalyje tik pradėjusiems dirbti darbuotojams priklauso 20 mokamų atostogų dienų per metus. Tačiau darbuotojams, kuriems sueina 33 metai, jau priklauso penkios savaitės, arba 25 mokamos atostogų dienos per metus. Tokia situacija lemia, kad daugelis slovakų atostogauja daugiau negu keturias savaites.

Vengrija

Šioje šalyje situacija panaši kaip Slovakijoje – tik pradėjusiems dirbti darbuotojams priklauso 20 mokamų atostogų dienų per metus. Tačiau asmeniui sulaukus 25 metų amžiaus, jo turimų mokamų atostogų skaičius kas keletą metų prailgėja viena diena. Ir taip iki 45 metų: sulaukęs vengras turi 30 darbo dienų mokamų atostogų kasmet.