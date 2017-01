Pernai lietuvių šeimos įvaikino 90 vaikų

Praėjusiais metais lietuvių šeimos įvaikino 90 be tėvų globos likusių vaikų. 2015 m. tokių vaikų buvo 99, 2014 m. – 88.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos pateiktais duomenimis, 2016 m. minėtus 90 vaikų įvaikino 80 Lietuvoje gyvenančių šeimų. Iš jų 10 šeimų įvaikino po du vaikus.

Įvaikinta 41 mergaitė ir 49 berniukai. 78 įvaikinti vaikai – iki 3 metų amžiaus, 9 vaikai – 4–6 metų ir 3 vaikai – 7–9 metų.

Palyginti su ankstesniais metais, 2016 m. padaugėjo įvaikinusių šeimų, turinčių vaikų. Iš pernai įvaikinusių šeimų 59 šeimos jau turėjo biologinių, įvaikintų ar globojamų vaikų (2015 m. – 45 šeimos, 2014 m. – 22 šeimos).

„Lietuvoje kasmet įvaikinama apie šimtą be tėvų globos likusių vaikų. Džiugu, kad šeimos įvaikina ir po kelis vaikus, ir antrą ar trečią kartą, ir jau auginančios biologinius, globojamus vaikus, – sako Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorė Alina Jakavonienė. – Mūsų tarnybos atstovai, dalyvaudami teismų dėl įvaikinimo posėdžiuose, nuolat patiria teigiamas emocijas, matydami, kaip šeimos ir vaikai atrado vieni kitus. O šiuo metu nemažas visuomenės susidomėjimas įvaikinimo procesais, tikimės, prisidės prie to, kad vis daugiau likusių be tėvų globos vaikų augs šeimose.“

Pasak Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos pranešimo, pernai dar 67 vaikus, likusius be tėvų globos, pagal vaikų, turinčių specialių poreikių, programą įvaikino 53 nuolat užsienyje gyvenančių Lietuvos Respublikos piliečių ir užsienio piliečių šeimos. Šių vaikų dėl jų vyresnio amžiaus, sveikatos sutrikimų ar kitų aplinkybių lietuvių šeimos įvaikinti nepanoro.