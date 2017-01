R. Šadžius: VMI vadovo darbas reiškia nuolatinį spaudimą

Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) vadovo darbas reiškia nuolatinį spaudimą, sako buvęs finansų ministras Rimantas Šadžius, šiuo metu dirbantis Europos Audito Rūmuose.

„Spaudė jį visada ir mane spaudė visada. Ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovo darbas yra nuolatinis spaudimas. Komforto sąlygomis nei viena institucija nedirba“, – BNS pirmadienį sakė R. Šadžius, finansų ministru praėjusios kadencijos vyriausybėje dirbęs iki 2016 metų birželio.



Nuo pareigų nušalintas VMI viršininkas Dainoras Bradauskas pirmadienį teigė informavęs R. Šadžių apie galimą spaudimą iš koncerno „MG Baltic“ viceprezidento Raimondo Kurlianskio vadovaujamos žiniasklaidos grupės.



Buvęs finansų ministras šio pareiškimo nekomentavo.



„Aš neturiu galimybės šiuo metu susipažinti su tuo, kas ką sako, todėl susilaikyčiau nuo komentarų, kad paskui nebūčiau klaidingai traktuojamas“, – sakė R. Šadžius.



„Aš tikrai konkrečių detalių neprisimenu, bet iš įvairių grupuočių spaudimas valstybės institucijoms būna, tai jokios paslapties tame nėra“, – pridūrė jis.



Buvęs finansų ministras neatsakė į BNS klausimą, kokių konkrečių veiksmų ėmėsi, paaiškėjus informacijai apie galimą spaudimą D. Bradauskui. Pasak jo, bendrai finansų ministerija tokiais atvejais „visada palaiko kontaktą“ su teisėsauga, tačiau nesidomi, ar jos pradeda ikiteisminius tyrimus, nes to jai daryti nepriklauso pagal įstatymus.



R. Šadžius tikino iš valstybės institucijų niekada negavęs kompromituojančios informacijos apie D. Bradauską, o pačios VMI veikla skųsdavosi verslo atstovai.



Speciali Finansų ministerijos komisija atlieka tarnybinį patikrinimą dėl D. Bradausko veiklos. Ministerija ją įvardija kaip galimai korupcinę. Tyrimas pradėtas praėjusią savaitę, gavus informacijos iš Specialiųjų tyrimų tarnybos.



BNS žiniomis, D. Bradauskas įtariamas neteisėtu poveikiu VMI atliekamiems didžiausių verslo grupių „MG Baltic“ ir „Vilniaus prekyba“ finansiniams patikrinimams. Anot šaltinių, vienas pagrindinių teisėsaugos Finansų ministerijai perduotų epizodų susijęs būtent su D. Bradausko ir R. Kurlianskio ryšiais ir susitikimais, derinant veiksmus dėl vykdomų tyrimų.



BNS žiniomis, D. Bradauskas, netrukus po to, kai 2015 metų balandį pradėjo vadovauti VMI, asmeniškai ne kartą yra susitikęs su R. Kurlianskiu. Šiuose neskelbtuose susitikimuose buvo aptariami VMI atliekami tyrimai „Vilniaus prekybos“, „MG Baltic“ atžvilgiu.



2015 metų rudenį D. Bradauskas buvo viešai užsiminęs apie „pasipriešinimą“, kai VMI diegė išmaniąją mokesčių administravimo sistemą: „Jaučiame tam tikrą pasipriešinimą organizuojant IT sistemų pirkimus, taip pat iš kai kurių politikų“.



Po šio pareiškimo Seimo Antikorupcijos komisija kreipėsi į teisėsauga. Specialiųjų tyrimų tarnyba atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą D. Bradauskui paaiškinus, kad jis nepatyrė jokio neteisėto spaudimo, o žurnalistai, rašydami straipsnį apie mokesčių administravimo sistemos diegimą ir jo pasakytus teiginius, esą išskyrė vieną sakinį, neatitinkantį konteksto.