D. Bradauskas: kai kuriuos tyrimo klausimus nesunkiai paneigsiu faktais

Nuo pareigų vykstant tarnybiniam tyrimui nušalintas Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) vadovas Dainoras Bradauskas teigia kai kuriuos tyrimo klausimus nesunkiai galintis paneigti faktais. O su „MG Baltic“ viceprezidentu Raimondu Kurlianskiu teigia susitikinėdavęs kaip su žurnalistu.

„Aš atsakysiu į klausimus oficialiai, ten bus daugiau atsakymų ir ten yra klausimų, kuriuos aš tikrai nesunkiai paneigsiu faktais“, – interviu BNS pirmadienį sakė D. Bradauskas.



BNS žiniomis, jis, be kita ko, įtariamas neteisėtu poveikiu VMI atliekamiems didžiausių verslo grupių „MG Baltic“ ir „Vilniaus prekyba“ finansiniams patikrinimams. BNS žiniomis, vienas pagrindinių teisėsaugos Finansų ministerijai perduotų epizodų susijęs būtent su D. Bradausko ir „MG Baltic“ viceprezidento Raimondo Kurlianskio ryšiais ir susitikimais, derinant veiksmus dėl vykdomų tyrimų.



Neoficialiomis žiniomis, D. Bradauskas, netrukus po to, kai 2015 metų balandį pradėjo vadovauti VMI, asmeniškai ne kartą yra susitikęs su R. Kurlianskiu. Šiuose neskelbtuose susitikimuose buvo aptariami VMI atliekami tyrimai „Vilniaus prekybos“, „MG Baltic“ atžvilgiu.



Įtariama, kad D. Bradauskas ir R. Kurliankis galėjo tartis, kaip paveikti šiuos tyrimus atliekančius VMI darbuotojus. D. Bradauskas, įtariama, mainais už R. Kurlianskio žadėtą politinę paramą D. Bradauskui, galėjo dalintis VMI tyrimų informacija, tarėsi dėl palankios ir abipusiai priimtinos šių tyrimų baigties.



Įtariama, kad D. Bradauskas galėjo kai kurių svarbių tyrimų eigą derinti ir su buvusia „Vilniaus prekybos“ grupės valdybos nare Diana Dominiene.



Pats D. Bradauskas BNS sakė su R. Kurlianskiu asmeniniuose susitikimuose kalbėjęsis apie žiniasklaidą, nes jis yra viena pagrindinių VMI socialinių partnerių. Jis neigė bendraujantis su D. Dominiene.





R. Kurlianskis. BNS nuotr.

– Finansų ministerija pranešė, kad yra pateikusi jau jums kažkokius klausimus. Gal galite pasakyti, kokia dabar yra situacija?



– Taip, aš gavau klausimus, į kuriuos aš turėsiu nustatyta tvarka atsakyti. Ir kai aš atsakysiu, tada aš galėsiu komentuoti.



– Ar galite pasakyti, kokio pobūdžio tai klausimai?



– Kad nebūtų nereikalingų spekuliacijų, aš nenorėčiau apie tai kalbėti. Viską aš pasakysiu po to, kai bus atsakyti klausimai, kai bus pabaigtas tyrimas.



– Jūs buvote šiandien susitikęs su finansų ministru Viliumi Šapoka?



– Ne, su ministru nebuvau susitikęs, aš dabar dirbu su kolektyvu, atsakingais darbuotojais Finansų ministerijos.



– Turime informacijos, dėl ko gali būti vykdomas tyrimas. Ar esate bendravęs su „MG Baltic“ viceprezidentu Raimondu Kurlianskiu?



– Taip, esu bendravęs, aš bendrauju su visais žiniasklaidos savininkais ir atstovais. Esu keletą kartų bendravęs.



– O koks buvo to bendravimo tikslas ir pobūdis?



– Kadangi žiniasklaida yra viena iš didžiausių mūsų partnerių. Ta prasme, aš susitinku tiek su „Delfi“ atstove, tiek su „15min“, tiek su „Verslo žinių“, tiek buvau susitikęs ir su „MG Baltic“ žiniasklaidos grupės vadovu.



Aišku, kokie ten klausimai buvo aptarti, žinote, kai kalbos vyksta, aš daug ką praleidžiu pro ausis, ko nenoriu girdėti ir kas gali kirstis su mano tarnybine etika. Ir tiesiog yra tokia situacija, kokia yra.



– Tai jūs girdėjote kažkokių dalykų iš R. Kurlianskio, kurie jums pačiam kliuvo?



– Ne, ne, ne, aš dabar tikrai nekomentuosiu, kadangi tai buvo labai seniai, daugiau nei prieš metus, gal prieš pusantrų metų. Ir nei turinio, nei nieko aš nepamenu iš tikrųjų.



– Ar tuo metu buvo kažkokia kalba apie VMI atliekamus tyrimus „MG Baltic“ atžvilgiu?



– Žurnalistai dažnai domisi apie atliekamus VMI tyrimus, bet informacijos tiesioginės tikrai neteikiu.



– Bet aš kalbu ne apie žurnalistą. R. Kurlianskis nėra joks žurnalistas, jis yra koncerno valdybos narys, įtariamas politinės korupcijos byloje ir turintis daug ryšių su politikais.



– Po to, kai jis tapo įtariamasis, aš su juo nustojau bendrauti. Aš su juo mačiausi porą kartų, kol dar nebuvo jokių įtarimų.



– Ar jis kalbėjo su jumis apie VMI tyrimus, kurie atliekami konkrečiai koncerno atžvilgiu? Aš kalbu ne apie visuomenės interesą žinoti, skirtingai nei mes dabar su jumis kalbamės. Šitokių pokalbių nebuvo su R. Kurlianskiu?



– Nepamenu. Aš vengiu tokių pokalbių ir jų stengiuosi išvengti. Kalbėjome grynai apie žiniasklaidą, kalbėjom grynai apie… aš dabar sakau, man labai sunku prisiminti, apie ką kalbėjau. Aš turiu labai konkrečius klausimus, aš turėsiu juos prisiminti ir turėsiu juos atsakyti. Tada dar ir galėsiu pakomentuoti.



– O su buvusia „Vilniaus prekybos“ valdybos nare Diana Dominiene esate bendravęs?



– Ne, ne, ne. Su D. Dominiene nesu bendravęs.



– Su VP grupės atstovais jų tyrimus esate aptaręs?



– Ne, nesu. Išvis nesu.



– Ar esate žadėjęs paramos, kad jūs galėjote padėti tam tikrus tyrimus atlikti?



– Tikrai nesu.



– Informacijos irgi nesate kažkokios teikęs toms verslo grupėms arba jų atstovams, tiesiogiai ar per tarpininkus?



– Jokiu būdu. Neteikiau jokios informacijos absoliučiai.



– O kaip jūs manote, ar tada tai yra visiškai be pagrindo tos žinios? Iš kur jos gali būti?



– Nekomentuosiu, aš turiu atsakyti į klausimus, kadangi tai yra rimtas nusižengimo tyrimas. Tai daugiau neatsakysiu į jokį klausimą, kai atsakysiu į klausimus Finansų ministerijai, tada galėsiu pakomentuoti. Aš daug ko nepamenu ir man labai sunku tiesiog kažką tai...



– Tai tie jūsų susitikimai su R. Kurlianskiu buvo žiniasklaidos padėčiai aptarti?



– Toks grynai žiniasklaidos santykių palaikymas, lygiai taip pat, kaip aš susitinku su vienos ar kitos grupės žiniasklaidos atstovais.



– O kokiu tikslu čia santykiai palaikomi su žiniasklaidos atstovais?



– Kadangi mes esame įstaiga, kuri teikia labai daug viešų paslaugų ir žiniasklaida yra viena iš mūsų pagrindinių socialinių partnerių, todėl mes su žiniasklaidos atstovais bendraujame. Aš kaip vadovas privalau bendrauti.



– Ar jums yra žadėta politinė parama už tai, kad kam nors padėsite?



– Aš nepamenu, kad man kas nors būtų žadėjęs. Nenoriu komentuoti dabar, tikrai. Aš atsakysiu į klausimus oficialiai, ten bus daugiau atsakymų ir ten yra klausimų, kuriuos aš tikrai nesunkiai paneigsiu faktais.



– Ar tarp tų Finansų ministerijos klausimų yra ir klausimų apie verslo grupių tyrimus, „Vilniaus prekybą“, „MG Baltic“?



– Nekomentuosiu, dabar nekomentuosiu.



– Kaip greitai jūs žadate pateikti atsakymus?



– Yra nustatytas terminas, berods (...) iki sausio 20 dienos. Po to bus galima kažką komentuoti.



– Ar jūs konsultuositės su teisininkais, samdysitės advokatus?



– Kol kas nematau reikalo, tiesiog man reikia prisiminti daug. Man tie pokalbiai atrodė visiškai nereikšmingi ir dabar man reikia juos tiesiog prisiminti.



– Ar jūs nesibaiminate, kad tie pokalbiai gali būti fiksuoti, turint omenyje, kad teisėsauga vykdo tyrimą dėl „MG Baltic“?



– Tai gali būti, visko gali būti. Aš dėl to nei kiek nepergyvenu.



– Ta prasme, esate ramus, kad tuose pokalbiuose nieko tokio nežadėjote, nekalbėjote?



– Dėl savęs aš esu ramus. Aš neatlikau jokių veiksmų, nesusijusių su valstybės tarnautojo etika.