Vandentiekio avarija Lvovo gatvėje likviduota

Penktadienio naktį Vilniaus Lvovo gatvėje įvykusi vandentiekio avarija buvo sėkmingai likviduota, praneša „Vilniaus vandenys“.

Paslaugų teikimas be geriamo vandens likusiems gyventojams – maždaug 100 klientų – buvo atstatytas maždaug 12 valandą dienos. Jiems vanduo pradėtas tiekti per aplinkinę trasą. Maždaug 15 valandą buvo sujungtas ir avarijos metu nukentėjęs vamzdis. Po to vyko grunto atstatymo darbai, vėliau bus atstatyta ir nukentėjusi kelio danga.

Pranešimą dėl avarijos „Vilniaus vandenų“ avarinė tarnyba gavo maždaug 4 val. nakties. Netrukus į įvykio vietą išvykę specialistai užsuko vandenį, kuriuo buvo tiekiamas geriamas vanduo maždaug 100 klientų dviejuose daugiabučiuose namuose.

Tokio pobūdžio avarijos įvyksta dėl itin staigių oro temperatūros pokyčių, kai šąlant ar šylant orui judantis gruntas gali pažeisti vamzdynus.