2017-ieji IT ir telekomunikacijų rinkoje: pigesni pokalbiai užsienyje ir naujos paslaugos

2017 metais ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos Sąjungos (ES) šalių telekomunikacijų rinką paveiks birželį planuojami panaikinti tarptinklinio ryšio (angl. roaming) mokesčiai. Toks Europos Komisijos (EK) sprendimas turėtų atpiginti mobiliojo ryšio paslaugų kainas keliautojams, tačiau Lietuvos operatoriams kils iššūkių kompensuoti užsienio įmonėms kainų skirtumą.

Siekdami kompensuoti dalį praradimų, o kartu ir išlikti aršioje konkurencinėje kovoje, mobiliojo ryšio operatoriai savo klientams 2017-aisiais ketina pasiūlyti daugiau paslaugų, paremtų sparčiai augančiu mobiliųjų duomenų vartojimu. Tarp naujovių dažniausiai minimi mobilūs mokėjimai, įvairius įrenginius apjungiantis daiktų internetas, pasirengimas naujos kartos 5G ryšio technologijai.



Informacinių technologijų (IT) sektoriuje įmonių laukia valstybės užsakymų gausa, tačiau spaudžiant terminams dėl ES paramos įsisavinimo, nuogąstaujama, kad dalies paslaugų kokybė gali nukentėti dėl laiko ir žmogiškųjų išteklių trūkumo.



Pingant paslaugoms užsienyje, kentės vidaus vartotojai



EK užsibrėžus sukurti vieningą Europos skaitmeninę rinką, kitų metų birželio 15 dieną visoje ES įsigalios vienodi tarptinklinio ryšio tarifai. Tai reiškia, kad užsienyje keliaujantys Lietuvos vartotojai mokės tiek pat, kaip ir Lietuvoje. ES dar turi nuspręsti dėl didmeninių šių paslaugų kainų, kurias vieni kitiems moka operatoriai. Kadangi Lietuvoje mažmeninės kainos yra gerokai mažesnės už didmenines Vakarų Europoje, šalies operatoriai kolegoms Vakaruose turėtų padengti skirtumą.



Asociacijos „Infobalt“ vykdomasis direktorius Paulius Vertelka teigia, kad dėl to trumpuoju laikotarpiu gali kilti paslaugų kainos Lietuvoje, o ilgainiui operatoriams prisiimant dalį nuostolių, gali nukentėti ryšio kokybė, kadangi bendrovės bus priverstos investuoti mažiau į savo tinklą.



„Dėl naujo reguliavimo gresia arba nuostoliai operatoriams, arba kainų kilimas vartotojams. Trumpalaikėje perspektyvoje kainos kils, bet jei operatoriai prisiimtų nuostolius, tai atsilieptų per jų investicijas į tinklą ir ilgainiui mums atsilieptų per paslaugų kokybę. Pagal tinklo plėtrą ir ryšio kokybę šiuo metu pirmaujame ES ir naujas reguliavimas grasina atimti iš mūsų tą titulą“, – BNS sakė P. Vertelka.

Jis pažymi, kad dar reikia sulaukti sprendimo dėl didmeninių kainų ir tikėtis, kad Lietuvai pavyks gauti išimtį šiame reguliavime, kad nenukentėtų vartotojai.



„Išlieka viltis, kad Lietuvai ir kitoms šalims pavyks gauti išimtį. Mums reikia, kad direktyva neįpareigotų patirti nuostolių, kad nustačius didmenines kainas, galėtume padidinti mažmeninę kainą. (...) Tikimybė, kad pavyks tai pasiekti, yra maža, bet to reikia siekti, kad būtų kovojama už mūsų šalies vartotojų teises“, – vylėsi „Infobalt“ vadovas.



Jo teigimu, mobiliojo ryšio bendrovės jau svarsto pasiūlyti galimybę užsisakyti tarptinklinio ryšio paslaugą tik vykstant į užsienį, kad naujas reguliavimas neatsilieptų tiems klientams, kurie po užsienį nekeliauja.



Telekomunikacijų bendrovių „Teo LT“ ir „Omnitel“ vadovas Kęstutis Šliužas taip pat pripažįsta, kad operatorių laukia iššūkis dėl tarptinklinio ryšio reguliavimo.



„Galimybė keliaujant naršyti laisvai yra labai svarbi. Tai aiškiai rodo mūsų klientų patirtis Šiaurės ir Baltijos šalyse, kuriose keliaudami jie naršo „nuliniais“ tarifais jau nuo 2016 metų pradžios. O operatoriams teks išspręsti dar daug neatsakytų klausimų ir įgyvendinti šią naujovę“, – BNS sakė K. Šliužas.



„Tele2“ generalinis direktorius Petras Masiulis BNS teigė, kad tarptinklinio ryšio tarifų panaikinimas reikš, kad Lietuvos vartotojai užsienyje vartos daugiau, ypač mobilaus interneto duomenų.

Paslaugų plėtra



P. Vertelka prognozuoja, kad 2017 metais konkurencija mobiliojo ryšio rinkoje išliks aštri, operatoriai klientus vilios naujomis paslaugomis.



„Operatoriai pereina į įvairesnes ir platesnes paslaugas. Kitąmet turėtų atsirasti mobilūs mokėjimai, taip pat įsibėgėja daiktų internetas, kai mobilų internetą naudoja ne vien mobilūs telefonai, bet atsiranda visokių kitų įrenginių. Kelerių metų perspektyvoje turėtume sulaukti ir 5G ryšio, tačiau jis greičiausiai bus skirtas pramoniniam naudojimui, o ne įprastiems vartotojams“, – prognozavo „Infobalt“ vadovas.



K.Šliužas prognozuoja, kad tarp verslo klientų viena svarbiausių tendencijų 2017-aisiais bus vis populiarėjantys debesijos sprendimai.



„Nors rinka dar atsargiai vertina debesijos paslaugas, progresyvios įmonės nebeturi jokių abejonių. Tai signalizuoja, kad vyksta tam tikras kultūrinis virsmas, panašus į tą transformaciją, kuomet nuo rašymo ranka perėjome prie darbo kompiuteriu. Analogiškai stiprės tendencija perduoti visą savo IT ir telekomunikacijų ūkį į geriausiai jį prižiūrėti galinčių partnerių rankas“, – svarstė „Teo LT“ ir „Omnitel“ vadovas.



Pasak jo, populiarėjant daiktų internetui, artėjama prie situacijos, kai tarpusavyje sąveikaujančių išmaniųjų daiktų ir įrenginių sistema egzistuos visur – pradedant asmeniniu gyvenimu ir baigiant globaliu verslu.



„Visaverčiam tokios sistemos egzistavimui jau reikalingas 5G kartos ryšys. Tiesa, kitąmet veikiančio 5G tinklo dar nepamatysime, tačiau pasirengimas jam diegti tęsis. Lietuvoje turime technologiškai labai pažangią infrastruktūrą, kuri bus pritaikoma 5G diegti, kai tinklą sudarys geriausių greitaveikų – šviesolaidžio ir mobilaus – kombinacija“, – BNS sakė K. Šliužas.



Jo teigimu, šiais metais operatoriams išplėtus 4G tinklus, kitąmet daugiausia dėmesio bus skiriama ryšio kokybės pastatams viduje gerinti ir naujoms technologijoms diegti.



Laukia augančio vartojimo



„Tele2“ vadovo P. Masiulio teigimu, 2017 metais toliau augs mobiliųjų duomenų vartojimas.



„Vartotojai vis daugiau turinio vartos internete, jis toliau spaus tradicinius kanalus, tokius, kaip televizija. Be to, interneto ypač daug vartoja jaunoji karta: jau šiandien matome, kad 18–20 metų jaunuoliai atsisiunčia septynis kartus daugiau nei vidutinis vartotojas ir 3,5 kartus daugiau nei 25 metų vartotojai. Akivaizdu – ši tendencija tik stiprės. Antra, augs mobiliojo interneto naudojimas namuose, kai mobilieji modemai keis fiksuoto ryšio linijas“, – prognozavo P.Masiulis.



Anot jo, verslo segmente konkurencija stiprės: „Ne tik kainomis, nors ir jos liks svarbios, bet ir siūlomais sprendimais: vadinamieji M2M (angl. machine-to-machine) sprendimai labai greitai tobulėja ir tampa vis svarbesni įmonių procesų valdyme. Kitąmet ši tendencija dar labiau stiprės.“



Jis prognozavo, kad toliau populiarės mobilieji aksesuarai: laikrodžiai, kameros, išmaniosios ausinės ir kiti, o mažėjanti kaina lems, kad jie taps labiau prieinami vartotojams.



IT sektoriaus laukia valstybės užsakymų gausa



Šiemet pagal pajamas telekomunikacijų rinką aplenkęs IT sektorius 2017 metais turėtų išlaikyti spartų augimą, mano „Infobalt“ vadovas P. Vertelka.



„Per 2010–2015 metų laikotarpį IT sektorius augo 125 proc., tad ši trajektorija neturėtų kisti. IT įmonės toliau vis labiau žvelgs eksporto kryptimi, tačiau vidinės rinkos vartojimas taip pat tikėtina augs, nes IT sprendimų taikymas įvairių verslo sektorių įmonių veikloje įgauna pagreitį. 2017 metais vyraus Industry 4.0, FinTech, e-valdžios ir vieningos skaitmeninės rinkos technologinės tematikos, o viešasis sektorius realiai pradės valstybinių informacinių išteklių konsolidavimo darbus“, – kalbėjo P. Vertelka.



Anot jo, įmonių laukia valstybinių užsakymų gausa, tačiau dėl laiko ir žmogiškųjų išteklių trūkumo ne visi darbai gali būti atlikti kokybiškai.



„Iš valstybinio sektoriaus pinigai ateis, bet jie ateis dideliu kiekiu projektų vienu metu, nes buvo ganėtinai užgaišta su projektų parengimu. Reikės labai greitai veikti, ir matome riziką, kad valstybei pirkti tokiais kiekiais ir taip greitai, o rinkai tiekti paslaugas, bus iššūkis. Reikės dirbti suspaustais terminais, o tai kelia riziką dėl paslaugų kokybės“, – nuogąstavo P. Vertelka.



Jo teigimu, tikimasi, kad 2017 metais bus priimta Nacionalinė kibernetinio saugumo strategija, joje bus aiškiai nurodytos probleminės šalies IT ūkio spragos ir pasiūlyti konkretūs jų sprendimo būdai.