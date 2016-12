Nuteistas prostitucijos verslą organizavęs buvęs Krikščionių partijos narys

Kauno apylinkės teismas trejų metų laisvės atėmimo bausme, atidedant jos vykdymą dvejiems metams, nuteisė buvusį Krikščionių partijos narį Deividą Kripą, kuris buvo kaltinamas organizavęs prostituciją ir jai vadovavęs. Iš nuteistojo konfiskuotos iš prostitucijos gautos pajamas – 14 770 eurų, pateksiančios į Lietuvos valstybės biudžetą.

Be to, teismas įpareigojo jį sumokėti 753 eurus į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą ir be jo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo jam draudžiama išvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms.

Kartu su juo bendrininkų grupėje veikusi V. J. nuteista pusantrų metų laisvės atėmimo bausme, atidedant jos vykdymą vieneriems metams. Ji, kaip ir D. Kripas, negalės išvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms be jos priežiūrą vykdančios institucijos leidimo. Ji taip pat turės sumokėti 564 eurus į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą.

Dar viena moteris, dvidešimt penkerių metų V. K., veikusi kartu su D. Kripu ir V. J., atleista nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą ir baudžiamoji byla jos atžvilgiu nutraukta. Laiduoti už V. K. atsakomybę prisiėmė jos teta. Teismas nustatė pusantrų metų laidavimo terminą. V. K., kaip ir kiti bendrininkų grupės nariai, į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą turės sumokėti 564 eurus.

Teismas nustatė, kad šiam prostitucijos verslui, išvystytam Kaune ir Vilniuje, vadovavo 42 m. kaunietis D. Kripas. Jis su minėtomis moterimis buvo pasiskirstę vaidmenimis. D. Kripas surasdavo ir išnuomodavo butus, aprūpindavo buities reikmenimis, nustatydavo lytinių paslaugų įkainius.

Nustatyta, kad D. Kripas iš prostitucijos kas mėnesį gavo tiksliai nenustatytą kiekį – nuo 3 tūkst. litų iki 16 tūkst. litų – pajamų per mėnesį.

Be to, D. Kripas kaltinamas tuo, kad jis, veikdamas bendrininkų grupėje su V. K., siekė nuslėpti neteisėtai vykdomą prostitucijos veiklą, todėl įsteigė uždarąją akcinę bendrovę, kuriai vadovavo V. K.

Taip pat D. Kripas ir V. K. buvo kaltinami tuo, jog jie, siekdami išvengti teisinės atsakomybės už neteisėtai organizuojamą erotinių masažų veiklą, gamino netikrus dokumentus: paslaugų sutarčių blankus, kuriuose nurodydavo melagingą informaciją.