Kaip apsisaugoti nuo organizmą naikinančių autoimuninių ligų

Autoimuninės ligos – tai susirgimai, kurių metu imuninė sistema „sukyla“ prieš mus ir pradeda naikinti organizmą iš vidaus. Šis procesas gali lemti įvairius sunkiai gydomus susirgimus. LSMU profesorius Alvydas Unikauskas įvardija taisykles, kurių laikantis sumažės imuniteto dirginimas ir tikimybė susirgti autoimuninėmis ligomis.

Pagrindinė šių ligų priežastis yra nevisavertė mityba, sako gydytojas A. Unikauskas. Pavalgius vyksta virškinimo procesas, kurio metu susidaro toksinės medžiagos. Be to, žmonės suvalgo medžiagų, kurios ir taip dirgina imuninę sistemą, pavyzdžiui, glitimas. Žmogaus žarnyno gleivinė yra tarsi tankus tinklas, kuris praleidžia maistingąsias medžiagas, bet nepraleidžia toksinų, glitimo, bakterijų. Tačiau laikui bėgant šis tinklas tampa retesnis ir jis nebesulaiko toksinų, tad šie per žarnyno gleivinę patenka į kraują.

Kaip apsisaugoti nuo autoimuninių ligų?

1. Pirmiausia gydytojas A. Unikauskas pataria atsisakyti šių produktų: cukraus, kuris augina mieles ant žarnyno sienelių ir taip jas ardo, hidrintų riebalų, maisto, kuris turi glitimo (daugiausiai kviečiai, rugiai ir miežiai), dirbtinių saldiklių ir pusgaminių, kurie alergizuoja organizmą.

2. Stiprinti imuninę sistemą galima sveikai maitinantis. A. Unikauskas pataria valgyti daugiau virtų, troškintų ar garintų daržovių. Sergant autoimuninėmis ligomis žalios daržovės gali būti sunkiai virškinamos. Taip pat naudinga valgyti uogų ir vaisių – kriaušių, kivių, figų, ananasų ir t. t. Racione turėtų atsirasti ir ekologiškos mėsos bei žuvies. Pasak gydytojo A. Unikausko, ypač naudingas sultinys iš nuvirtų kaulų. Taip pat imuninę sistemą stiprinsite vartodami uždegimą mažinančių žolelių: ciberžolių, imbiero, kumino, rozmarino, petražolių. Sergant autoimuninėmis ligomis patariama naudoti kokosų sviestą, kepimui galima naudoti lydytą sviestą, kuriame nebelieka kazeino.

3. Eteriniai aliejai, pavyzdžiui, ramunėlių ar levandų, padeda sureguliuoti kortizolio kiekį kraujyje, atsipalaiduoti ir mažina stresą. Patariama kelis lašus šio aliejaus įtrinti į kaklą.

4. Mažinkite stresą užsiimdami aktyvia fizine ar kita mėgiama veikla, kaip antai joga, pilatesu, bėgiojimu, skaitymu ir panašiai.

5. Ruoškite gydomąsias vonias: į vonią įlašinkite 10 lašų kurio nors raminančio eterinio aliejaus ir įberkite puodelį magnio druskos.

Išsamiau apie autoimuninių ligų simptomus ir prevenciją – laidos „Klauskite daktaro“ įraše.