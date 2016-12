Karjerą susigadinęs garsus vadovybės apsaugininkas atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės

Teismas sostinėje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, iškeltą prezidentinio lygio Vadovybės apsaugos departamento pareigūnui Artūrui Bagonaičiui. Iki šiol nepriekaištingos reputacijos apsaugininkas prisidarė rūpesčių, kai neblaivus siautėjo viešoje vietoje ir neklausė policijos. A. Bagonaitis netikėtai atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės.

Kaip žinoma, gruodžio 15 d., ketvirtadienį vėlai vakare, Vilniuje buvo sulaikytas girtas Vadovybės apsaugos departamento (VAD) pareigūnas, kuris apspardė stovėjusį automobilį, o tramdomas trenkė Šalčininkų rajono policijos komisariato viršininkui į veidą. Paaiškėjo, kad tai VAD Asmenų apsaugos skyriaus vyresnysis agentas Artūras Bagonaitis, pastaruoju metu saugojęs Valdą Adamkų, o prieš tai buvęs atsakingas už premjero ir prezidento saugumą.

Bylos duomenimis, Vilniaus apskrities VPK Šalčininkų rajono PK viršininkas Sigitas Urbonas sostinės Kedrų gatvėje pamatė asmenį, spardantį BMW markės automobilį.

Pareigūnai mėgino piktavalį tramdyti, tačiau pastarasis smogė S. Urbonui į veidą.

46 metų mušeika sulaikytas, VAD pareigūnui tuomet buvo nustatytas vidutinis 1,98 promilės girtumas.

Po šio įvykio A. Bagonaičiui iškelta baudžiamoji byla, kaltinimai joje pateikti pagal du atskirus Baudžiamojo kodekso straipsnius.

BK 286-asis straipsnis „Pasipriešinimas valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui“ numato, kad tas, kas panaudodamas ar grasindamas tuoj pat panaudoti fizinį smurtą pasipriešino valstybės tarnautojui ar kitam viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

Tuo tarpu BK 284-asis straipsnis yra „Viešosios tvarkos pažeidimas“.

„Tas, kas viešoje vietoje įžūliais veiksmais, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų“, – rašoma jo 1-oje dalyje.

Antradienio popietę apsaugininko byloje nuosprendį paskelbė Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Pavelas Borkovskis.

Nusikaltimus padarė, bet bausmės nenusipelnė

Teisėjas nuosprendyje pažymėjo, kad kaltinamasis susitaikė su nukentėjusiaisiais, vienam iš jų atlygino 80 eurų žalą už apgadintą BMW automobilį. Savo poelgį apsaugininkas aiškina alkoholio poveikiu ir pervargimu, nervine įtampa darbe.

Formaliai atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės nereiškia, kad apsaugos darbuotojas išlipo iš balos sausas. Pirmiausia, jis įpareigotas sumokėti įmoką į specialų nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų paramos fondą (10 MGL – apie 277 eurus).

Be to, jei per vienus metus nuo nusikalstamų veikų padarymo A. Bagonaitis vėl turės rimtų problemų su teisėsauga, kitas teismas iš naujo spręs klausimą dėl jo atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės. Tai reiškia, kad atleidimas gali būti panaikintas, asmenį nuteisiant.

Be to, sąlyginai gerai pasibaigęs teismo procesas nereiškia jokių gerų perspektyvų VAD pareigūnui. Dėl jo galimybės tęsti karjerą atskirai spręs darbdavys. Beje, policija po sulaikymo yra konfiskavusi A. Bagonaičio teisėtai laikomą asmeninį ginklą. Ar apsaugininkui galima jį grąžinti, spręs policija.

Po nuosprendžio paskelbimo A. Bagonaitis žurnalistams pareiškė nieko nekomentuosiąs ir skubiai pasišalino iš teismo rūmų.

A. Bagonaitis yra kadenciją baigusio prezidento V. Adamkaus ilgametės padėjėjos Boženos Krasovskos sutuoktinis. Iki šiol pareigūnas nebuvo nei teistas, nei baustas administracine tvarka.

Pavadintas „mentu“ pykčio nenešioja

Savo ruožtu verdiktą priėmęs teisėjas P. Borkovskis žurnalistams sakė, kad pareigūno geranoriškumas, kuomet šis atleidžia prieš jį smurtavusiam asmeniui, nėra retenybė. Policininkas S. Urbonas sugebėjo nenešioti pykčio netgi po to, kai apsaugininkas pavadino jį „mentu“, sutirštindamas šį žodį necenzūriniu keiksmažodžiu.

Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendis dar neįsiteisėjo, teoriškai per 20 dienų apskųsti jį turi teisę tiek nukentėjusieji, tiek prokuratūra, tiek pats atleistasis nuo atsakomybės.