STT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo „Lietuvos geležinkeliuose“

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl piktnaudžiavimo vykdant vidaus sandorius tarp valstybės valdomų „Lietuvos geležinkelių“ ir bendrovės dukterinių įmonių.

„Pradėtas tyrimas dėl galimo „Lietuvos geležinkelių“ atsakingų asmenų piktnaudžiavimo, vykdant vidaus sandorius su „Gelsauga“ ir kitomis „Lietuvos geležinkelių dukterinėmis bendrovėmis“, – BNS penktadienį sakė STT atstovė spaudai Renata Saulytė.



Pasak jos, tyrimas pradėtas šią savaitę.



„Šiuo metu jis yra pirminėje stadijoje, kai aiškinamasi situacija ir dėliojami faktai, nes ikiteisminiai tyrimai pradedami esant net menkiausiam įtarimui, kad gali būti padaryta nusikalstama veika“, – teigė R. Saulytė.



Pasak jos, STT vykdomas tyrimas niekaip nesusijęs su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) atliekamu tyrimu dėl įtartinų geležinkelių vidaus sandorių.



Anot FNTT, iš kai kurių vidaus sandorių privačioms bendrovėms tenkantis pelnas buvo gryninamas per ofšorines kompanijas, o naudos iš to galėjo gauti ir tuometiniai „Lietuvos geležinkelių“ vadovai.



Portalas 15min.lt rašė, kad „Lietuvos geležinkeliai“ su antrinėmis įmonėmis 2011–2015 metais sudarė vidaus sandorių už 429 mln. eurų, o didelė jų dalis atiteko šių įmonių be konkursų samdytiems neatskleidžiamiems subrangovams.



Tarptautinė verslo konsultacijų bendrovė „Ernst&Young Baltic“ taip pat yra nurodžiusi, kad „Lietuvos geležinkelių“ 2008–2014 metais su antrinėmis įmonėmis sudaryti kai kurie vidaus sandoriai buvo abejotini.



Anot jos, daugiausia tokių įtartinų sandorių buvo su antrine geležinkelių įmone „Gelsauga“.