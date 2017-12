„Auksinių gaublių“ nominantų sąraše dominuoja „Vandens forma“

Holivude prasidedant apdovanojimų sezonui, temdomam didžiulio skandalo dėl nederamo seksualinio elgesio, daugiausiai „Auksinių gaublių“ nominacijų pirmadienį gavo fantastinė meilės istorija „Vandens forma“ (The Shape of Water).

Liaupsinama Guillermo del Toro fantastinė juosta, kurios veiksmas vyksta 7-ajame dešimtmetyje, buvo nominuota septyniose kategorijose, taip pat ir keliose pagrindinėse, įskaitant geriausios kino dramos ir geriausios aktorės. Pastarąjį apdovanojimą pretenduoja gauti Sally Hawkins.

Po šešias nominacijas gavo „The Post“ ir „Trys stendai prie Ebingo, Misūryje“ (Three Billboards outside Ebbing, Missouri), o keturiose kategorijose buvo nominuotas filmas apie paauglės žengimą į suaugusiųjų pasaulį „Lady Bird“.

Nominacijos suteiks postūmį filmams prieš lenktynes dėl „Oskarų“, jie bus išdalyti kovo mėnesį. Vėliau šią savaitę bus paskelbtos ir įtakingos Ekrano aktorių gildijos (SAG) nominacijos.

AFP/Scanpix nuotr.

Dėl „Auksinio gaublio“ geriausios kino dramos kategorijoje taip pat varžysis dar viena juosta apie kelią į suaugusiųjų pasaulį „Vadink mane savo vardu“ (Call Me By Your Name), trileris apie Antrąjį pasaulinį karą „Diunkerkas“ (Dunkirk), drama apie žiniasklaidos darbą „The Post“ ir juodoji komedija „Trys stendai prie Ebingo, Misūryje“.

Šiemetiniai „Auksiniai gaubliai“ laikomi šansu Holivudui pademonstruoti nepakantumą nederamam seksualiniam elgesiui po viešų kaltinimų lavinos, pirmiausiai užgriuvusios kino magnatą Harvey Weinsteiną, dabar laikomą vienu didžiausių seksualinių grobuonių per visą kino istoriją.

Kaip ir tikėtasi, kino studija „The Weinstein Company“, atleidusį H. Weinsteiną, vieną iš savo įkūrėjų, jokių nominacijų negavo.

Tačiau platesnio masto padariniai tikriausiai supurtys visą apdovanojimų sezoną, nes nederamu seksualiniu elgesiu buvo apkaltinta ir daug kitų įtakingų veikėjų.

„Auksinius gaublius“ dalijanti Holivudo užsienio spaudos asociacija (HFPA), tikriausiai rūpindamasi tuo, kokią pasiųs žinią, iš esmės vengė pripažinti Kevino Spacey, Jeffrey Tamboro, Louiso C. K., Bretto Ratnerio ir kitų į skandalo liūną įtrauktų stambių žaidėjų darbus.

Priekaištas

K. Spacey, 2015 metais už darbą „Kortų namelyje“ (House of Cards) laimėjęs geriausio aktoriaus apdovanojimą, po daugybės pareikštų įtarimų dėl nederamu elgesio su jaunais vyrais jokių galimybių pakartoti tą sėkmę neturėjo.

Tačiau jam pareikšti įtarimai tikriausiai pakirto ir jo kolegų, tokių kaip Robin Wright, galimybes, nes serialas šiemet ignoruojamas.

Reuters/Scanpix nuotr.

Komiškas serialas „Permatomas“ (Transparent), anksčiau taip pat gavęs įvairių nominacijų ir atnešęs apdovanojimą J. Tamborui, atsidūrė tokioje pačioje padėtyje.

K. Spacey turėjo būti ir kriminalinio trilerio „Visi pasaulio pinigai“ (All the Money in the World) apdovanojimų kampanijos priešakyje, bet režisierius Ridley Scottas nusprendė išbraukti aktorių iš savo naujausio darbo.

Jį pakeitęs Christopheris Plummeris, su kuriuo K. Spacey scenos buvo perfilmuotos paskutinę minutę, netikėtai buvo nominuotas geriausio antrojo plano aktoriaus kategorijoje.

Nusigręžusi nuo skandalo įtrauktų veikėjų HFPA pagerbė reputacijos nesusigadinusius senus favoritus, tokius kaip R. Scottas, „Diunkerko“ kūrėjas Christopheris Nolanas (Kristoferis Nolanas) ir „The Post“ režisavęs Stevenas Spielbergas.

Spaudos laisvę akcentuojantis „The Post“, daugelio laikomas priekaištu prezidentui Donaldui Trumpui, yra tarp ankstyvųjų „Oskarų“ favoritų.

Taip pat labai giriamas Martino McDonagho filmas „Trys stendai prie Ebingo, Misūryje“. Šioje juostoje Frances McDormand vaidina motiną, siekiančią atkeršyti už dukters išžaginimą ir nužudymą; filmas rugsėjo mėnesį Toronto tarptautiniame kino festivalyje gavo labai svarų žiūrovų apdovanojimą.

Geriausio animacinio filmo kategorijoje favoritu laikomas „Coco“ meksikiečių Mirusiųjų dienos tematika, nors vienas jo studijos „Pixar“ įkūrėjų Johnas Lassiteris neseniai pripažino savo nederamą elgesį darbuotojų atžvilgiu.

Tačiau „Diunkerkas“, kuris taip pat yra tarp ankstyvųjų „Oskarų“ favoritų ir labai giriamas už meistrišką kinematografiją, pelnė tik tris nominacijas.

„Nuostabioji moteris“ – be nominacijų

Tikėtasi, kad pagrindinis pretendentas į apdovanojimus bus „Vadink mane savo vardu“, bet filmas gavo tik tris nominacijas: geriausios dramos, geriausio pagrindinio aktoriaus Timothee Chalametui ir geriausio antrojo plano aktoriaus Armie Hammeriui.

Satyra apie rasizmą ir vidurinės klasės baltųjų kaltę „Pradink“ (Get Out) šiemet padarė turbūt didžiausią ir netikėčiausią poveikį iš visų filmų, bet taip pat gavo nedaug „Auksinių gaublių“ nominacijų – tik dvi, geriausios komedijos ir geriausio aktoriaus Danieliui Kaluuyai.

Tačiau HFPA prezidentė, indų žurnalistė Meher Tatna gyrė nominuotųjų įvairovę.

„Esu sujaudinta, kad mes pripažįstame tokius žmones kaip aš, kokių nemačiau per televiziją, kai pirmą kartą atvykau į šią šalį. Kaip žurnalistė visuomet ieškau įvairovės ir labai džiaugiuosi ją švęsdama“, – sakė ji.

Vis dėlto kai kurie „Auksinių gaublių“ stebėtojai socialinėje žiniasklaidoje atkreipė dėmesį, kad nors gerai atstovaujama etninėms mažumoms, tarp nominuotųjų nėra kino kūrėjų moterų.

Turbūt prieštaringiausiai vertinamas „Nuostabiosios moters“ (Wonder Woman) ignoravimas – filmas negavo nė vienos nominacijos, ir tai išprovokavo piktą gerbėjų reakciją.

Gal Gadot, AFP/Scanpix nuotr.

Juosta, kurioje pagrindinį vaidmenį atliko Gal Gadot, yra pirmas filmas apie superdidvyrius, kuriame pagrindinė veikėja yra moteris ir kurį režisavo moteris – Patty Jenkins. Amerikos kino institutas (AFI) „Nuostabiąją moterį“ yra įtraukęs į geriausių šių metų filmų dešimtuką.

„Atsiprašau, „Auksiniai gaubliai“, bet „Nuostabioji moteris“ buvo geresnis filmas už „Diunkerką“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė vienas nusivylęs gerbėjas.

Televizijos fronte pirmauja kelis „Emmy“ jau gavusi HBO drama „Big Little Lies“, kuri buvo nominuota šešiose kategorijose.

Nuo jos nedaug atsilieka keturias nominacijas gavusi televizijos FX antologija „Feud: Bette and Joan“. Po tris nominacijas gavo „Fargo“, „Tarnaitės pasakojimas“ (The Handmaid's Tale) ir „This is Us“.

Tarp televizijų su 12 nominacijų užtikrintai pirmauja HBO.

75-oji „Auksinių gaublių“ įteikimo ceremonija įvyks Beverli Hilse sausio 7 dieną. Ją ves pokalbių laidos vedėjas Sethas Meyersas.