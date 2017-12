Skelbiamos „Auksinių gaublių“ nominacijos

„Auksinių gaublių“ apdovanojimų ceremonijos organizatoriai pirmadienį pradėjo skelbti pirmąsias nominacijas – į didžiausią skaičių apdovanojimų pretenduoja dviejų jaunuolių istoriją pasakojanti juosta „Vadink mane savo vardu“ („Call Me By Your Name“) ir pasakos elementų turintis filmas „Vandens forma“ („Shape of Water“).