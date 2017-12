Rokeris J. Homme`as atsiprašė už spyrį fotografei į veidą

JAV roko grupės „Queens of the Stone Age“ lyderis Joshas Homme`as sekmadienį atsiprašė už spyrį fotografei, tvirtinančiai, kad ji dėl to praleido naktį ligoninėje.

AFP/Scanpix nuotr.