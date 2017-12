Pasaulinio garso smuikininkas D. Garrettas surengė savo pirmąjį koncertą Lietuvoje

Arenoje susirinkusių žiūrovų D. Garrettas nevertė laukti – koncertą garsusis smuikininkas pradėjo kelios minutės po 20 val., eidamas į sceną pro žiūrovų minią. Po pirmojo kūrinio su publika sveikinosi lietuviškai: „Labas vakaras, Vilnius! Ačiū!“

Arenoje susirinkę žiūrovai D. Garrettą sutiko itin šiltai – nuskambėjus kūriniams nepertraukiamai plojo po kelias minutes. Prieš koncertą žiniasklaidoje pasirodė pranešimas, kuriame teigiama, kad koncerto organizatorius nustebino D. Garretto paprastumas – pageidavimų sąraše jie neišvydo nieko ypatingo. Itin paprastai ir šiltai muzikantas bendravo ir su publika – arenoje susirinkusiems svečiams pasakojo, kad pats mėgsta klausytis įvairios muzikos – jį įkvepia ir garso takelius filmams kuriantis Hansas Zimmeris, ir elektroninės šokių muzikos kūrėjai. Būtent jie paskatino D. Garrettą sukurti kelias savo kompozicijas – jas pristatė į sostinės areną susirinkusiems klausytojams.

Į naujausią koncertinį turą D. Garrettas vežasi ne tik savo vertingą klasikinį „Stradivarius“ bei elektrinį smuikus – juos keitė grodamas žymųjį Princo kūrinį „Purple Rain“ – bet ir kone visą aparatūrą, kurią aptarnavo kone pusšimtis žvaigždės komandos narių.

Spalio pabaigoje Vilniaus arenos apžiūrėti atvykęs smuikininkas svečiavosi ir LRT TELEVIZIJOS laidoje „Labas rytas, Lietuva“, kur pasakojo apie savo naująjį turą, gerbėjus bei muziką.

„Explosive Live“ koncertų programa ypatinga tuo, kad joje susipina meistriškai atliekami žinomiausi hitai ir sudėtingiausi klasikos kūriniai. Ketvirtadienį sostinės arenoje naujai suskambėjp Armin van Buuren „This Is What It Feels Like“, David Guetta „Dangerous“, Stevie Wonder „Superstition“, „Coldplay“ „Viva la Vida“, „Led Zeppelin“ „Kashmir“, Prince „Purple Rain“, Eminem „Lose Yourself“, taip pat Johanno Sebastiano Bacho, Piotro Čaikovskio, Antonijaus Vivaldžio šedevrai ir keletas paties D. Garretto parašytų kūrinių.