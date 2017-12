Reperis DMX prisipažino nesumokėjęs 1,7 mln. dolerių mokesčių

Amerikiečiui reperiui DMX, kurį labiausiai išgarsino jo pašaipi daina „Party Up (Up in Here)“, gresia kalėjimas už vengimą sumokėti 1,7 mln. dolerių (1,43 mln. eurų) mokesčių.

Reuters/Scanpix nuotr.