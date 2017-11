Prasidėjo paroda „Mokykla 2017“: nuo mokyklų sėkmės istorijų iki interaktyvių pramogų

Parodų ir kongresų centre „Litexpo“ prasidėjo svarbiausias švietimo bendruomenei skirtas renginys – paroda „Mokykla 2017“. Parodoje, kurioje tradiciškai susitinka Lietuvos mokytojai, mokyklų vadovai, mokiniai ir jų tėvai, lankytojus nuo pirmųjų žingsnių pasitinka naujausios mokymosi priemonės ir technologijos, „Atradimų laboratorijos“ ir kitos įtraukiančios renginių bei užsiėmimų erdvės, teigiama organizatorių pranešime spaudai.

Parodoje per dvi dienas prisistatys per 100 įmonių ir švietimo įstaigų, vyks daugiau kaip 150 įvairių renginių ir užsiėmimų mokiniams, mokytojams ir tėvams.

Gera mokykla prasideda nuo bendruomenės

Diskutuoti apie aktualiausias švietimo problemas kvies „Nekonferencija švietimo tema“. Mokytojų kambaryje tradiciškai pabendrauti ir svarbiausius klausimus aptarti galės visa švietimo bendruomenė. Apie tai, ko galime pasimokyti iš pažangiausių pasaulio šalių, pasakos nepriklausoma švietimo konsultantė iš Didžiosios Britanijos, pasaulinio bestselerio „Cleverlands: The secrets behind the success of the world`s education superpowers“ autorė Lucy Crehan.

Renginyje savo sėkmės istorijomis, praktiškai patikrintais ir veikiančiais metodais geros mokyklos link taip pat dalysis pokyčius įgyvendinusios šalies savivaldybės ir mokyklos.

Interaktyvios dalyvių naujienos – atradimo ir mokymosi džiaugsmui

Pagrindinėje parodos ekspozicijoje, 4 parodų salėje, lankytojų laukia parodos dalyvių stendai, kuriuose bus galima pasisemti idėjų kūrybiškoms pamokoms.

„Pristatomų veiklų, paslaugų ir produktų spektras labai platus, įtraukiantis savo interaktyvumu, įdomus įvairaus amžiaus vaikams, taip pat ir mokytojams. Šiais metais itin didelis dėmesys skiriamas pažangiausioms technologijoms ir mokymo priemonėms: robotikai ir programavimui, taip pat vadovėliams, skaitmeninėms priemonėms bei aplinkoms, neformaliam ugdymui“, – sako „Litexpo“ projektų vadovė Lina Jurkėnaitė-Borysovė.

Pasak jos, lankytojai galės ne tik apžiūrėti, bet ir išmėginti įvairias parodos naujienas: nuo interaktyvių grindų bei kubų, multisensorinių kambarių, šviesos terapijos priemonių, burbulų vamzdžių iki 3D klasės, kurioje vaikai gali virtualiai pasivaikščioti po senovės Romą, aplankyti išorinę visatos erdvę arba judėti per širdies plakimo ertmes. Taip pat lankytojų lauks ir edukacinis robotas humanoidas, kuris ne tik kalbėsis su lankytojais, tačiau ir šoks, darys atsispaudimus, žais futbolą.

Nuo makiažo mokykloje iki aktyvių pramogų

Parodoje netrūks ir edukacinių pramogų: mokslo šou, šešėlių teatras, netradicinės kūno kultūros pamokos, makiažo konsultacijos – tai vos keli iš gausybės parodos lankytojų laukiančių renginių.

Jau tradicija tampa, kad parodoje prisistato Estijos Mokslo centras „AHHAA“. Šiemet pirmą kartą rengiamas mokslo šou „Aha, fizika“ kupinas įdomių eksperimentų, kuriais išbandomi fizikos dėsniai, susiję su elektra, optika, garsu ir judesiu. Į netradicines kūno kultūros pamokas bei galimybę išbandyti netikėčiausius užsiėmimus kvies erdvė „Jokių kliūčių“. Joje parodos lankytojai raginami judėti kitaip: su gera nuotaika ir šypsenomis.

Tiems mokytojams, tėvams, o kartais ir mokiniams, kuriems kyla klausimas, ar reikia vengti makiažo mokykloje, atsakys ir mokyklos etikai tinkamas makiažo rūšis bei veido odos priežiūros pradžiamokslį pristatys „Grimo akademijos“ specialistai, kurie taip pat pademonstruos pavyzdinį mokytojos ir moksleivės makiažą.

Vaizduotę ir fantaziją lavinti padės vienintelis Lietuvoje Rankų šešėlių teatras „Budrugana Lietuva“. Paslaptingoje teatro trupės palapinėje parodos metu vyks šešėlinės kūrybinės laboratorijos, kuriose parodos lankytojai, kartu su šešėlių teatro aktoriais, lavins savo rankas, išmoks įdomiausių šešėlinių personažų bei praturtins fantaziją.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro bei „Litexpo“ organizuojama paroda vyks lapkričio 24–25 d. Iš kitų miestų atvykstantys lankytojai gali pasinaudoti specialia 30 proc. nuolaida kelionės bilietams Lietuvos geležinkeliais, o parodos metu prie „Litexpo“ specialiai stos ir 2G autobusas.