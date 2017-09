R. Watersas surengs didžiausią uždarų erdvių koncertą Lietuvoje

Oficialiai patvirtinta, kad vienas geriausių roko muzikos istorijoje kompozitorių ir atlikėjų, grupės „Pink Floyd“ legenda, Rogeris Watersas pirmą kartą surengs koncertą mūsų šalyje. Legendinio roko muzikanto pasaulinių gastrolių „Us + Them“ koncertas įvyks kitų metų rugpjūčio 26 d. Kaune.

„Žalgirio“ arenoje vyksiantis pasirodymas pretenduoja tapti visų laikų didžiausiu koncertu uždarose Lietuvos erdvėse pagal savo parametrus ir atsivežamos technikos kiekius. „Džiaugiamės galėdami oficialiai patvirtinti, kad R. Watersas pirmą kartą koncertuos Lietuvoje. Neabejojame, kad įspūdingais pasirodymais garsėjantis legendinis roko muzikantas nustebins ne tik ištikimiausius „Pink Floyd“ gerbėjus, bet ir visus melomanus. Tai bus vienas didžiausių uždarų erdvių renginių mūsų šalies istorijoje“, – pranešime spaudai sakė koncertų organizatoriaus „Live Nation Lietuva“ vadovas Deividas Afarjancas.

Garsiausi „Pink Floyd“ kūriniai ir geriausios solinės dainos

2018 m. R. Watersas koncertinio turo „Us + Them“ Europoje metu pristatys garsiausias „Pink Floyd“ ir geriausias savo solines dainas. Pasaulinių gastrolių pavadinimą įkvėpė žinoma „Pink Floyd“ kompozicija „Us And Them“ iš daugiamilijoniniu tiražu išpirkto grupės albumo „The Dark Side Of The Moon“.

Baigęs sėkmingą koncertų turą po JAV ir Kanadą, R. Watersas kitąmet Senajame žemyne aplankys net 23 šalis. Nuo Portugalijos iki Rusijos nusidriekusių gastrolių kelias eis ir per Latviją bei Lietuvą. Muzikos gerbėjai išgirs didžiausius R. Waterso solo hitus ir klasika tapusias „Pink Floyd“ dainas iš albumų „Wish You Were Here“, „The Wall“, „Animals“ ir „Dark Side Of The Moon“.

Taip pat R. Watersas atliks geriausias dainas iš 25-erius metus laukto naujo solo albumo „Is This The Life We Really Want?“, kuris buvo išleistas šių metų birželį.

„Gastrolėse mes pristatysime visiškai naują šou. Koncertuose grosiu dainas, sukurtas per ilgą savo karjerą, taip pat atliksiu garsiausias „Pink Floyd“ kompozicijas ir naujus solo kūrinius. Gerbėjai išgirs apie 80 % ankstesnės ir 20 % naujesnės kūrybos dainų, kurias jungs pagrindinė turo tema. Galiu jums prižadėti – tai bus nepakartojamas šou. Toks, kokie yra visi mano koncertai“, – sakė R.Watersas.

„Pink Floyd“ idėjų kūrėjas ir vizijų autorius

74-erių metų kompozitorius, dainininkas ir bosistas R. Watersas buvo pagrindinis „Pink Floyd“ vizijų ir idėjų kūrėjas. 1965 m. jo ir bendražygių Sydo Barretto, Richardo Wrighto ir Nicko Masono sukurta grupė tapo viena populiariausių ir įtakingiausių roko muzikos istorijoje. „Pink Floyd“ pardavė daugiau nei 250 mln. įrašų, o grupės albumas „The Dark Side Of The Moon“ iki šiol yra vienas perkamiausių pasaulyje.

Jungtinėse Amerikos Valstijose šis įrašas perkamiausių sąrašuose išsilaikė rekordinį laiką – net 741 savaites. Ne mažesnio populiarumo sulaukė grupės albumas ir to paties pavadinimo muzikinio filmo garso takelis „The Wall“. Grupę „Pink Floyd“ R. Watersas paliko 1985 m. ir pradėjo solinę karjerą.