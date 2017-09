Niujorko muziejus iš parodos išėmė tris kritikos susilaukusius eksponatus

Gugenheimo muziejus Niujorke iš greitai atsidarysiančios parodos atšaukė tris eksponatus, kai buvo sulaukta grasinimų dėl eksponatų įtraukimo į parodą.

Guggenheimo muziejus apie sprendimą pranešė vėlyvą pirmadienį, motyvuodami eksponatų pašalinimą iš parodos nuogąstavimais dėl savo darbuotojų ir lankytojų saugumo. Vienas iš kritikos susilaukusių eksponatų – vaizdo įrašas pavadinimu „Vienas kito negalintys pasiekti šunys“ (Dogs That Cannot Touch Each Other): jame rodomi du pitbulterjerai, pririšti prie bėgimo takelių ir mėginą pulti vienas kitą.

Kiti pašalinti eksponatai: gaubtas, kurio viduje – tūkstančiai gyvų vabzdžių ir roplių bei vaizdo įrašas, rodantis žiūrovų akivaizdoje besiporuojančias kiaules.