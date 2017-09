Mia: kodėl už vyro nuodėmes teisiama esu aš?

Savo skolas ji sumokėjo seniai, bet prie kryžiaus dabar yra kalama už vyro nuodėmes. Kad ir kaip besistengtų gyventi ramiai, taip jai niekada neišeina. „Triukšmingos istorijos persekioja mane, bet netrukus viskas pasikeis“, – sako dainininkė Mia.

„Turėjau labai greitai išvažiuoti, tačiau likimas man viską sudėliojo taip, kad aš nebegalėjau išvažiuoti. Dėl to pasistengė mano šeima. Likau Lietuvoje, nors buvau ir baldus išpardavusi, kai kuriuos – išvežusi pas mamą į kaimą. Daug daiktų atidaviau, nes buvau viską čia uždariusi, sakiau „aš išvažiuoju“ ir likau“, – planus emigruoti prisimena Vilija Pilibaitytė Mia.

Moteris tikina, kad, jei būtų viena, viskas gyvenime jai pavyktų taip, kaip norisi. „Bet daug kas gyvenime priklauso ne nuo manęs“, – sako ji.

Ilgai kurtas planas švarų gyvenimo lapą atversti saulėtoje Ispanijoje Miai nepavyko. Vietoj naujos pradžios ją vėl įtraukė nesibaigiantys skandalai, o dar visai neseniai jiedu su sūnumi Matu džiaugėsi galimybe laimę kurti svetur.

Paauglys gyrė mamą už drąsą, didžiavosi jos tvirtybe ir neslėpė, kad net ir jo tėtis neprieštarauja buvusios žmonos ir sūnaus emigracijai. Vis dėlto, vasaros pradžioje svajonės apie gyvenimą toli nuo Lietuvos subyrėjo į šipulius.

„Tai buvo mūsų abiejų svajonė ir mes labai laukėme tos dienos, kai galėsime išvykti, kada galėsime pradėti naują gyvenimą. Jau 15 metų esu didžiojoje scenoje, norėjau kažką keisti ir nusipelniau gyventi be skandalų, pabandyti gyventi be to šleifo, kuris mane persekioja iki šios dienos. Bet man nepavyko“, – kalba V. Pilibaitytė

Mios karjerą ir asmeninį gyvenimą visada lydėjo garsios istorijos, vis dėlto, viena – kai aptarinėjami tavo romanai, įvaizdis ar nesėkmės „Eurovizijoje“, visai kas kita – kai viešai aprašomi sutuoktinio nuopuoliai ir veiksmai, bet pirmiausiai linksniuojama ne jo, o tavo pavardė.

Apie Nerijaus Antanavičiaus rimtas bėdas su teisėsauga rašoma ko ne kasdien. Kaltinimai žvaigždės sutuoktiniui rimti – dabar jis gyvena su pareigūnų uždėta apykoje ir Temidės tarnams aiškinasi ne tik dėl praeities nuodėmių, bet ir dėl pastarųjų savaičių įvykių, kai vairavo automobilį, nors tam neturi teisės.

„Jo istorijoje viską sudėlios teismas, bet kodėl viešai teisiama drauge esu ir aš?“ – klausia Mia.

