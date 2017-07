Mirė prancūzų teatro ir kino aktorius C. Richas

Prancūzų teatro ir kino aktorius Claude`as Richas mirė eidamas 89-uosius metus, praneša „Le Monde“, remdamasis jo šeimos pranešimais.

C. Richas vaidino dešimtyse spektaklių ir kino juostų. Kaip kino aktorius jis debiutavo 1955 metais. Suvaidinęs kino juostoje „Didieji manevrai“ („Les grandes manoeuvres“), jis greitai tapo tikru epizodinių vaidmenų meistru.



C. Richas vaidino tokiose kino juostose kaip „Dėdulės-gangsteriai“ („Les Tontons flingueurs“, 1963), „Oskaras“ („Oscar“, 1967), „Myliu tave, myliu“ („Je t'aime, je t'aime“, 1968) ir daugelyje kitų.



1993 metais C. Richas pelnė „Cezario“ kino apdovanojimą už vaidmenį kino juostoje „Vakarienė“ („Supper“), o 2002 metais jam buvo įteiktas specialus garbės „Cezaris“.