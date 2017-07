Mirė „Oskaru“ pagerbtas 89 metų aktorius M. Landau

Brukline gimęs M. Landau mirė šeštadienį, dėl netikėtų komplikacijų, išsivysčiusių jam gydantis vienoje ligoninėje Los Andžele, sakoma atstovo Dicko Guttmano pareiškime.

„Su dideliu liūdesiu pranešame apie legendinio aktoriaus Martino Landau mirtį, – sakoma pareiškime. – Jis ką tik atšventė savo 89-ąjį gimtadienį.“

M. Landau karjera prasidėjo Brodvėjuje 6-ajame dešimtmetyje, o 1959 metais jis debiutavo kine – nusifilmavo Alfredo Hitchcocko juostoje „Į šiaurę per šiaurės vakarus“ (North by Northwest).

Kine jis vaidino įvairius personažus – nuo didžių iki keistų. Jis sukūrė vaidmenų didelio populiarumo sulaukusiose juostose, tarp jų „Kleopatroje“ (Cleopatra), filme apie Jėzaus Kristaus gyvenimą „The Greatest Story Ever Told“ ir vesterne „Nevados Smite“ (Nevada Smith).

Vėliau jis sulaukė didžiulės sėkmės su televizijos serialu „Neįmanoma misija“, kuriame taip pat vaidino jo žmona Barbara Bain. 1968-aisiais aktorius už šį darbą gavo „Auksinį gaublį“.

9-ame dešimtmetyje M. Landau įspūdingai sugrįžo į didžiuosius ekranus: suvaidino Francis Fordo Coppolos 1988-ųjų juostoje „Takerio svajonė“ (Tucker: The Man and His Dream) ir Woody Alleno 1989 metų filme „Nusikaltimai ir prasižengimai“ (Crimes and Misdemeanors). Už abu šiuos darbus aktorius nominuotas „Oskarams“.

Tačiau geriausio antrojo plano aktoriaus „Oskarą“ jis gavo tik 1994 metais, už siaubo filmų žvaigždės Belos Lugosi vaidmenį Timo Burtono filme „Edas Vudas“.

Pastaraisiais metais jis vaidino televizijos hituose „Draugeliai“ (Entourage) ir „Be pėdsako“ (Without a Trace).