Žuvus kaskadininkui sustabdytas serialo „Gyvi numirėliai“ filmavimas

Holivudas penktadienį pagerbė filmavimo aikštelėje žuvusio televizijos serialo „Gyvi numirėliai“ (The Walking Dead) kaskadininko Johno Berneckerio atminimą.

J. Berneckeris trečiadienį stačia galva nukrito nuo 6,7 metro aukščio balkono ir mirė ligonėje, pranešė žurnalas „The Hollywood Reporter“, remdamasis apygardos šerifo pranešimu.

Pasak apie įžymybes rašančios interneto svetainės TMZ, vienas iš režisieriaus asistentų sakė policijai, kad kaskadininkas paslydo ir bandė rankomis užsikabinti už turėklų, tačiau nukrito ant betono grindų „vos už kelių colių“ nuo saugos čiužinio.

Televizijos kanalas AMC JAV žiniasklaidai išplatintame pranešime paskelbė, kad laikinai nutraukia šio didelio populiarumo sulaukusio serialo filmavimą Džordžijos valstijoje.

Aktorių profsąjunga SAG-AFTRA taip pat paskelbė pranešimą, kuriama apibūdina J. Berneckerį kaip „profesinių aukštumų pasiekusį kaskadininką“.

„Ši tragiška ir nesavalaikė SAG-AFTRA šeimos nario netektis kelia didžiulį liūdesį. Mūsų mintys yra su jo artimaisiais, draugais ir kolegomis Džordžijos filmų gamybos bendruomenėje“, – sakoma pranešime.

„Mūsų narių saugumas yra svarbiausia. Bendradarbiausime su valdžios institucijomis ir atidžiai stebėsime jų tyrimus dėl šio tragiško incidento,“ – pažymėjo profsąjunga.

J. Berneckeris dirbo keliuose pastarųjų metų filmuose, tarp jų – „Pradink“ (Get Out), „Loganas“ (Logan) bei „Greiti ir įsiutę“ (The Fate of the Furious).

Kaip skelbiama Floridoje įsikūrusio organų donorystės tinklo „LifeLink Foundation“ interneto svetainėje, žuvusiojo šeima nusprendė dovanoti jo organus.

„Johno Berneckerio šeima su dideliu liūdesiu patvirtina, kad Johnas mirė nuo šią savaitę patirtų sužalojimų, – rašoma pranešime. – Nors ir giliai sukrėsti netekties, Johno artimieji užtikrino, kad jo palikimas gyvuos ne tik dėl jo asmeninio ir profesinio indėlio, bet ir dėl jų kilnaus sprendimo leisti Johnui išgelbėti gyvybių kaip organų donorui.“