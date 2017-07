Anglų kalba išleista knyga apie lietuvių pasitraukimą į Vakarus

Anglų kalba išleistoje knygoje WE THOUGHT WE`D BE BACK SOON. 18 STORIES OF REFUGEES 1940–1944 – 18 atvirų pokalbių apie tai, kodėl ir kaip lietuviai traukėsi į Vakarus per Antrąjį pasaulinį karą.

Leidyklos „Aukso žuvys“ nuotr.