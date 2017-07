Stingas švedų muzikos premijos pinigus skyrė pabėgėliams

Britų roko žvaigždė Stingas pirmadienį sakė, kad prestižinės Švedijos muzikos premijos pinigus skyrė ne pelno projektui, jauniems pabėgėliams Švedijoje padedančiam integruotis per muziką.

Žmogaus teisių propagavimu savo muzika garsėjantis 65 metų dainininkas ir JAV džiazo žvaigždė Wayne`as Shorteris vasario mėnesį laimėjo 2017 metų Švedijos muzikos apdovanojimą „Polar“, kurio laureatai gauna po milijoną kronų (104 tūkst. eurų).

„Man buvo didelė garbė gauti šiemetinę „Polar“ premiją ir man malonu dabar premijos pinigus skirti Švedijos jaunimo iniciatyvai „Songlines“, – sakoma Stingo pareiškime, kuris buvo paskelbtas projekto interneto svetainėje.

„Muzika gali statyti tiltus, ir šis projektas parodo, kokį svarbų vaidmenį gali atlikti muzika, suteikdama bėgantiems jaunuoliams galimybę užmegzti ryšį su nauja visuomene“, – pridūrė „Shape Of My Heart“ ir „Fields Of Gold“ atlikėjas.

Projekte „Songlines“ dalyvauja jauni prieglobsčio prašytojai, daugiausiai iš Afganistano, Eritrėjos ir Sirijos, pabėgę nuo karų ir dabar gyvenantys pabėgėlių centruose Švedijoje.

Projekto vykdytojai sako, jog siūlo jiems muzikinę veiklą, kad būtų lengviau integruotis į visuomenę.

„Su muzika, kaip įrankiu, atsiranda naujų draugų, lengviau mokytis kalbos“, – sakoma „Songlines“ koordinatorės Julios Sandwall pareiškime.