Londone atidaroma grupės „Pink Floyd“ paroda

Šį savaitgalį Londone, garsiajame Viktorijos ir Alberto muziejuje duris atvers paroda, skirta legendinės roko grupės „Pink Floyd“ 50-mečiui. Įspūdingais pasirodymais garsėjusi grupė bandys parodyti bent dalį sceninės įrangos ir kitų eksponatų.



„Pink Floyd“ grupei skirta paroda pavadinta „Jų mirtingieji palaikai“– tai audiovizualinė kronika, pasakojanti apie svaiginančią grupės karjerą nuo Londono undergroundo iki pasaulinių septintojo dešimtmečio aukštumų, kai „Pink Floyd“ grupė sugebėjo parduoti 250 milijonų plokštelių.

Parodos organizatoriai pripažįsta, kad buvo nelengva parodyti ką nors iš įspūdingiausių, siurrealistinių „Pink Floyd“ scenografijos pavyzdžių, nes jie tiesiog netilpo į parodos sales.

Sekmadienį duris atversianti paroda primena, kad debiutiniam grupės albumui „The Piper at the Gates of Dawn“ sukako 50 metų.