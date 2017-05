„Colours of Bubbles“ pasirodymui Lenkijoje – tarptautinis pripažinimas

Grupės „Colours of Bubbles“ narius pasiekė džiugios naujienos – jų pasirodymas nominuotas tarptautinio projekto „BalconyTV“ apdovanojimuose, skelbiama pranešime spaudai.

Internetinio muzikinio vaizdo kanalo „BalconyTV“ komanda visame pasaulyje įamžina akustinius grupių ar atlikėjų pasirodymus, o praėjusį rudenį jų dėmesį patraukė ir „Colours of Bubbles“

Grupės pasirodymas šiame projekte buvo nufilmuotas praėjusį rudenį penketui lankantis Poznanėje ir pateko tarp dvylikos geriausių iš daugiau nei dviejų tūkstančių vaizdo klipų, nufilmuotų praėjusiais metais.

„Tai mums netikėta, bet labai džiugi naujiena. Filmavimui rinkomės dainą „Wall of Death“, nes ji geriausiai skamba akustiškai, be to, tai yra vienas stipriausių paskutiniojo albumo „She Is the Darkness“ kūrinių. Net galvojome taip pavadinti visą albumą“,– pasakojo grupės vokalistas Julijus Aleksovas.

Nominuotų lietuvaičių vardas turi galimybę puikuotis tarp ankstesnių metų laimėtojų – visame pasaulyje žinomų „The Script“, „Mumford and Sons“, „RoySeven“ ir kitų.

Geriausią „BalconyTV“ pasirodymą išrinks komisija, tačiau palaikyti „Colours of Bubbles“ gali kiekvienas grupės gerbėjas, kartą per dieną balsuodamas „BalconyTV“ tinklalapyje iki birželio 6 dienos.

Jau kitą savaitę, gegužės 10 ir 11 dienomis, „Colours of Bubbles“ grįžta į Lenkiją, kur surengs koncertus Krokuvoje ir Varšuvoje. „Žinoma, lenkų futbolininkų pavardes jau išmokome ir pasikartojome, jei reikės, pasakysime jas ir koncertų metu“, – šypsojosi grupės vokalistas, prisiminęs „BalconyTV“ filmavimą.

Praėjusiais metais Lietuvos roko muzikos pasaulį albumu „She is the Darkness“ sudrebinę ir į vinilo plokštelę savo geriausius kūrinius sudėję „Colours of Bubbles“ pažada nesustoti ir jau vasarą nustebinti savo gerbėjus naujienomis, kurias atskleis kiek vėliau.