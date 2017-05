Skelbiama 20-ojo festivalio „Mėnesio Juodaragio“ programa

Paskutinį rugpjūčio savaitgalį įvyks dvidešimtasis, jubiliejinis festivalis „Mėnuo Juodaragis“, kurio temą balčiausiomis žaibų rykštėmis nutvieks griausmavaldis Perkūnas, o muzikinę programą vainikuos, ko gero, žymiausia šių laikų Šiaurės šalių grupė „Wardruna“ iš Norvegijos. Festivalio rengėjai pranešime spaudai taip pat skelbia kitus garsius užsienio svečius.

„Kelių praėjusių festivalių tematika buvo pakankamai rami, sėsli, tad dvidešimtmetį nusprendėme pašvęsti smarkiam ir veržliam simboliui. Perkūnas – ne tik pagrindinis senojo baltų panteono dievas, bet ir sąvoka, žyminti įvairias šiuolaikines išraiškas, kurias kūrybiškai atskleis šių metų šventės programa“, – teigia festivalio vadovas Ugnius Liogė.

Senovėje griausmo dievaitis laikytas teisingumo ir darnos globėju, valdovų ir karių dievu, kūniškos meilės ir šilumos nešėju, gyvybės ir judėjimo skatintoju. Greta atmosferos reiškinių energingojo Perkūno prasmių laukui festivalio rengėjai priskiria ir elektrą, (kuri tarpukariu Lietuvoje dar vadinta gintra), mokslo pažangą, dvasinį nušvitimą bei trankią muziką, kurios „Mėnesio Juodaragio“ vyksme žada būti gausu.

Savo atitikmenį Perkūnas turi visų indoeuropiečių tautų mitologijoje. „Mėnesio Juodaragio“ dvidešimtmečio scenoje baltiškasis Perkūnas sutiks savo skandinaviškąjį brolį Torą, kurį didinga muzika, persmelkiančia runų ritualais ir išjaustu protėvių palikimu, pagerbs viena žymiausių Šiaurės šalių grupių – „Wardruna“.

Norvegijos kolektyvas „Wardruna“ yra ryškiausias muzikinis reiškinys visoje šiandieninėje vikingų gerbėjų kultūroje, per 15 gyvavimo metų sukūręs išskirtinai savitą skambesį. Grupės muzika užburia nežemiška balsų ir choralų derme, kuriai pritaria seniausi norvegų instrumentai – elnio odos būgnai, kraviklyra, tagelharpa, dambreliai, ragai ir didingi raityti senovės karo trimitai luros. Taip pat jų kūryboje įpinami gamtos garsai – medžių, akmenų, vandens, ledo ir ugnies šnabždesiai. Pats „Wardruna“ pavadinimas reiškia „skambančias runas“, – senosios Europos paslaptingų maginių simbolių palikimą.

Pasaulinį pripažinimą grupei pelnė 2009–2016 metais išleistų albumų trilogija, o pastaruoju metu „Wardruna“ tapo itin plačiai žinoma dėka svaraus muzikinio indėlio ir kolektyvo įkūrėjo Einaro Selviko vaidmens populiariame „History Channel“ televiziniame seriale „Vikings“. Koncertiniai „Wardruna“ pasirodymai gan reti, tačiau visuomet ypatingi ir klausytojų itin laukiami.

Festivalis „Mėnuo Juodaragis“ šiemet vyks keturias dienas, per kurias Lietuvos ir užsienio atlikėjų muzika skambės ketveriose scenose. Renginys pasižymi bene plačiausia ir įvairiausia muzikinių stilių palete: pagrindinėse erdvėse pasirodo žymūs roko, postfolkloro, populiariosios ir klasikinės muzikos kolektyvai, o dvi atskiros scenos skiriamos tradiciniam folklorui, dainuojamajai poezijai bei alternatyviai elektroninei muzikai. Visas keturias dienas savo originalia kūryba dalysis apie 60 skirtingų grupių bei garso projektų, tarp kurių bus itin savitų užsienio svečių.

Festivalį aplankys aukščiausio lygio samių dainininkė Elle Marja Eira, kurianti modernią roko bei elektroninę muziką. Kitas world music duetas – Karolina Cicha & Bart Palyga iš Lenkijos, atliekantys dainas net 13 skirtingų kalbų bei savo žavesiu ir muzikiniais žaidimais prikaustantys klausytojus.

Į dvidešimtmečio sceną sugrįžta ir legendiniai danai „Of The Wand And The Moon“. Viena įdomiausių šių dienų neofolko grupių po 8 metų pertraukos Lietuvoje pasirodys pilna sudėtimi ir su gerokai sunkesne, ekspresyvia postroko stilistikai artima programa. „Mėnesio Juodaragio“ programoje išgirsime ilgametį atmosferinės „ethno-ambient“ muzikos projektą „Nest“, kuriantį didingus epinius pasakojimus suomiškomis kanklėmis kantele ir moderniais garso efektais.

Nestandartinės muzikos mėgėjus turėtų įaudrinti pašėlę psichodelinio „kraut-rocko“ meistrai iš Austrijos „Der Blutharsch and the Infinite Church of the Leading Hand“, kurių priešakyje – kultinė „industrial“ scenos asmenybė Albin Julius. Vieni paslaptingiausių festivalio svečių – grupė „Death In Rome“, jų atliekami klasikiniai neofolko perdirbiniai galbūt ne vienam sukels šypseną, tačiau jie dažnai suskamba smarkiau ir įdomiau nei originalai. O sunkiosios muzikos fanai mėgausis mistišku ir galingu juoduoju metalu, kurį iš Italijos „atgabens“ grupė „Selvans“.

Tuo tarpu elektroninės „Eglyno“ scenos įžangoje griaudės „Of The Wand And The Moon“ vėliavnešio Kimo Larseno bei „industrial“ grupės „Die Weisse Rose“ lyderio Thomo Bojdeno projektas „Vril Jäger“, taip pat laukia žymaus Vokietijos viduramžių kolektyvo „Faun“ muzikanto Nielo Mitros pasirodymas bei debiutuojantis ramios ir subtilios „ur-folk“ kūrybos projektas „Aurinkopyörä“ iš Suomijos.

Tradiciškai gausiai „Mėnesio Juodaragio“ šventėje prisistatys rinktiniai svečių kolektyvai iš kaimyninių šalių – rugpjūčio 25-ąją, Ukrainos nepriklausomybės dieną, sceną drebins etninio roko atlikėjai „Drymba Da Dzyga“, šiuolaikinei Baltarusijos muzikai atstovaus vieni geriausių jos atstovų „Irdorath“, iš Estijos atvyks garsus duetas Malva & Priks, o baltišku skambesiu džiugins broliai latviai – postfolkloro grupė „Daba San“, bei dūdmaišių ir būgnų energija plieskiantys „Auli“ su pritrenkiančiai žaviu merginų choru „Tautasmeitas“.

Dvidešimtasis festivalis „Mėnuo Juodaragis“ vyks 2017 m. rugpjūčio 24–27 d. Dūburio ežero saloje prie Antazavės, Zarasų rajone.