Legendinis Chris Rea koncertuos Lietuvoje

Garsus dainų autorius, atlikėjas ir gitaristas Chris Rea patvirtino surengsiantis gastroles Europoje. Koncertinis turas „Road Songs For Lovers“ prasidės spalio mėnesį ir tęsis iki gruodžio pabaigos. Vienintelis Chris Rea koncertas mūsų šalyje įvyks lapkričio 11 d. „Compensa“ koncertų salėje Vilniuje. Gastrolėse legendinis britų muzikantas pristatys naują albumą „Road Songs For Lovers“, kuris bus išleistas rugsėjo mėn.

Bilietus į šį koncertą visose bus galima įsigyti jau nuo šio penktadienio (gegužės 5 d.) 10 val. ryto, rašoma organizatorių pranešime spaudai.

Kaip visi didieji menininkai, Chris Rea iš kitų muzikantų išsiskyrė tuo, kad visada buvo ištikimas savo vizijai ir savarankiškai rinkosi kelią. Artistas ir tapytojas, dėl automobilių lenktynių galvą pametęs bliuzo muzikos žinovas, filmų kūrėjas ir Italijos dvasia persmelktos klasikinės muzikos kompozitorius, eklektiškas ir stebuklingas tuo pačiu metu – taip yra apibūdinamas muzikantas, pasaulyje pardavęs per 30 mln. įrašų.

Pastaraisiais metais Chris Rea nemažai laiko skyrė savo aistroms: dviejų savo režisuotų kino filmų projektui „Santo Spirito“, kuriam pats sukūrė ir įrašė muziką, studijiniam albumui „Blue Guitars“, trumpametražiams dokumentiniams filmams apie legendinį lenktynininką Wolfgangą Von Trippsą ir 70 puslapių savo tapybos darbų ir fotografijų knygai. Nepaisant to, menininkas rado laiko naujoms roko baladėms, kurias rasime dar šiemet rugsėjį pasirodysiančiame naujame studijiniame albume „Road Songs For Lovers“.

Christopher Anton Rea, gimęs 1951 m. šiaurės rytų Anglijos mieste Midlsbro, debiutinį studijinį albumą išleido 1978 m. Melomanams ypač patiko pirmasis albumo kūrinys „Fool If You Think It‘s Over“, tapęs hitu Jungtinėse Amerikos Valstijose. Pirmos sėkmės Chris Rea sulaukė 1983 m., kai išleido penktą savo albumą „Water Sign“. Didesniu nei 500 tūkst. tiražu išpirktą albumą pristatė Europoje išpopuliarėjusi daina „I Can Hear Your Heartbeat“. Netrukus muzikanto gerbėjų armija pradėjo sparčiai augti – Chris Rea gastrolėse grojo pilnose arenose, tačiau savo tėvynėje jis vis dar nebuvo pripažintas.

Didžiosios sėkmės Chris Rea sulaukė 1989 m. išleidęs albumą „The Road to Hell“. Nors prieš tai išleistus hitus „Josephine“, „On the Beach“, „Let's Dance“ ir garsiąją kalėdinę dainą „Driving Home For Christmas“ iki šių dienų mėgsta viso pasaulio melomanai, tačiau tikrąją šlovę atlikėjui atnešė singlas „The Road To Hell (Part II)“. Daina pasiekė populiariausių D. Britanijoje hitų dešimtuką, o to paties pavadinimo albumą britai išpirko net šešiskart platininiu tiražu. Atrodė, kad Chris Rea populiarumo niekas nebesustabdys, tačiau 2000 m. atlikėjui buvo diagnozuotas kasos vėžys, kuriam nugalėti prireikė labai daug jėgų ir laiko.

Šiuos metus Chris Rea užbaigs ten, kur jaučiasi geriausiai – didžiosiose Europos koncertų salėse. Išsiilgusiems gerbėjams muzikantas pristatys roko baladžių albumą „Road Songs For Lovers“, kurį įrašų kompanija „BMG“ planuoja išleisti rugsėjo mėnesį.

