Klaipėdoje įteiktas „Džiazo žvaigždės“ apdovanojimas

Sekmadienį, pasauliui minint Tarptautinę džiazo dieną, Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre surengti jau antrieji „Džiazo žvaigždės“ apdovanojimai, skirti pagerbti labiausiai nusipelniusius uostamiesčio džiazo muzikos propaguotojus. Visiems gerą muziką mylintiems geriems žmonėms atviro vakaro metu „Džiazo žvaigždės“ apdovanojimas už „Džiazo muzikos propagavimą“ įteiktas Klaipėdos džiazo orkestro įkūrėjui ir vadovui, saksofonininkui Kęstučiui Sovai.

Klaipėdiečio dailininko Aurimo Anuso sukurtą „Džiazo žvaigždės“ apdovanojimą įsteigė Klaipėdos pilies džiazo festivalis.

„Daugiau nei prieš trejus metus Kęstučio Sovos suburtas Klaipėdos džiazo orkestras jau tapo tikru Vakarų Lietuvos džiazo ambasadoriumi, suvienijusiu vienus geriausius, išraiškingiausius ir aktyviausius regiono džiazo muzikantus. Klaipėda neįsivaizduojama be džiazo muzikos jau ne vieną dešimtmetį, o džiazas jau tapo simbolišku kamienu uostamiesčio kultūroje. Kaip atrodytų medžio kamienas be lapų šnarėjimo ar žaibas be griaustinio dundėjimo? Tad ir Klaipėdos džiazo orkestro misija aiški – kad lapai sušnarėtų ir griaustinis sudundėtų, o Klaipėdos muzikinė kultūra įgautų dar ryškesnį džiazo atspalvį”, – sako Klaipėdos pilies džiazo festivalio organizatorė Ingau Grubliauskienė.

„Džiazo žvaigždės“ apdovanojimas pirmą kartą suspindėjo praėjusiais metais – „Už viso gyvenimo nuopelnus džiazo muzikai“ jis buvo įteiktas vienam ryškiausių tradicinio džiazo pianistų Lietuvoje, kompozitoriui, pedagogui Sauliui Šiaučiuliui.

Pasak I. Grubliauskienės, jau pernai nuspręsta, kad „Džiazo žvaigždės“ apdovanojimai privalo tapti gražia nauja uostamiesčio džiazo muzikos tradicija. Juolab kad Klaipėda – tai neužšąlantis Lietuvos kultūros, o kartu ir džiazo muzikos uostas.

Į „Džiazo žvaigždės“ apdovanojimų renginį sekmadienio vakarą susirinkusių svečių laukė ir ypatingas pasirodymas – Vladimiro Konstantinovo vadovaujamas Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro choras atliko unikalias Bob Chilcott „Mažasias džiazo mišias“. Savo koncertą žiūrovams taip pat padovanojo K. Sovos vadovaujamas Klaipėdos džiazo orkestras ir Violeta Tarasovienė, pristatę savo naują bendrą programą.