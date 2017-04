Pernai muziejai sulaukė daugiau lankytojų, pastatyta daugiau spektaklių

Praėjusiais metais šalies muziejuose apsilankė beveik 4 mln. lankytojų, kino teatruose – 3,8 mln. žiūrovų, bibliotekose – 1,2 mln. registruotų skaitytojų. Pastatyta daugiau spektaklių, bet teatrų žiūrovų skaičius sumažėjo.

Pernai muziejai sulaukė 85 tūkst. arba 2 proc. daugiau lankytojų nei 2015-aisiais, skelbia Statistikos departamentas.

Kaip ir kasmet, populiariausias buvo Trakų istorinis muziejus, čia užsuko 385 tūkst. lankytojų, Lietuvos jūrų muziejuje pabuvojo 357 tūkst., Lietuvos nacionaliniame muziejuje – 255 tūkst., Valdovų rūmuose – 201 tūkst. žmonių.

Išaugo ir kino teatrų lankomumas: nupirkta 327 tūkst. bilietų daugiau. Vienas gyventojas per metus kine lankėsi vidutiniškai 1,3 karto. Praėjusiais metais kino filmai rodyti 83 kino salėse. Kino teatrų pajamos už parduotus bilietus per metus išaugo nuo 15,8 mln. iki 18,1 mln. eurų.

Praėjusiais metais, palyginti su užpernai, šalies teatruose parodyta 66 spektakliais daugiau, iš viso 6,2 tūkstančio. Tačiau žiūrovų skaičius per metus sumažėjo nuo 1,5 mln. iki 1,3 mln. eurų. Nepaisant to, teatrų pajamos per metus išaugo 2,3 mln. eurų.

Valstybinėse koncertinėse organizacijose surengti 829 koncertai, juose apsilankė 162 tūkst. žiūrovų.

Statistikos departamento duomenimis, pernai į Lietuvos bibliotekas atvyko 1,2 mln. registruotų skaitytojų, arba kas antras šalies gyventojas. Skaitytojai šalies bibliotekose apsilankė 23 mln. kartų, vienas skaitytojas bibliotekoje per metus vidutiniškai pabuvojo 19 kartų. Registruotų skaitytojų skaičius per metus sumažėjo 55 tūkst. Viena biblioteka vidutiniškai aptarnauja 500 skaitytojų.