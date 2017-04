A. Griniūtės dokumentinis filmas – V. Zsigmondo kino festivalio konkursinėje programoje

Lietuvių režisierės Albinos Griniūtės dokumentinis filmas „Ateljė „Rojaus drabužiai“ atrinktas dalyvauti Vengrijos Segedo mieste vyksiančio kino festivalio konkursinėje programoje.

Festivalis, pavadintas pernai mirusio legendinio vengrų kino operatoriaus Vilmoso Zsigmondo vardu, šiais metais organizuojamas pirmą kartą. Gegužės 10–13 d. vyksiančio festivalio tikslas – atkreipti dėmesį į kino operatorių darbą ir pristatyti publikai geriausius naujus jaunų kūrėjų filmus iš viso pasaulio.

V. Zsigmondas gimė 1930 m. Segedo mieste. 1956 m. drauge su operatoriumi Laszlo Kovacsu filmavo Vengrijos revoliucijos įvykius, vėliau pasitraukė į Jungtines Amerikos Valstijas, kur dirbo su tokiais režisieriais kaip Woody Allenas ir Stevenas Spielbergas. Už pastarojo režisuotą filmą „Artimi trečiojo laipsnio kontaktai“ (angl. „Close Encounters of the Third Kind“) V. Zsigmondas 1978-aisiais pelnė „Oskarą“. V. Zsigmondas laikomas vienu įtakingiausių visų laikų kino operatorių.

„Ateljė „Rojaus drabužiai“ – tai poetinis dokumentinis pasakojimas apie penkis Suomijos salyno gyventojus, jų požiūrį į gyvenimą ir mirtį. Filmas nagrinėja grožio, trapumo temas, laikas čia – tarsi sustojęs, o santykis su gamta – ypač ryškus. Kaip teigia operatorius Saulius Lukoševičius, poetinius vaizdus ir nežemišką rojaus efektą pavyko išgauti tik perkonstravus kamerą, kad ji galėtų fiksuoti infraraudonuosius spindulius. „Ateljė „Rojaus drabužiai“ beveik penkerius metus kūrė tarptautinė komanda iš Lietuvos ir Suomijos (kompanijos „Benjamin River Productions” ir „Napafilms”), remiant Lietuvos kino centrui ir Suomijos kino fondui.

"Paradise gowns" Trailer. 2016 dir. A Griniute from Saulius Lukosevicius on Vimeo.