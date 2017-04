Rašytojui E. Mendozai įteikta Servanteso premija

Ispanijos rašytojui Eduardo Mendozai įteikta Ispanijos literatūros Servanteso premija – įtakingiausias literatūrinis apdovanojimas ispanakalbiame pasaulyje. Rašytojas giriamas už humoristinį rašymo stilių, informuoja naujienų agentūra AP.

Ispanijos karalius(Felipe VI apdovanojimą rašytojui įteikė per ketvirtadienį Alkalos de Heraneso miestelyje vykusią ceremoniją. Šiame miestelyje gimė ispanų rašytojas, „Don Kichoto“ autorius Miguelis de Cervantesas.



Kultūros ministras Inigo Mendezas de Vig sakė, kad E. Mendoza tęsė prieš 400 metų M. de Cervanteso pradėtą ironijos, parodijos ir komedijos stilių.



Barselonoje gimęs 74 metų amžiaus E. Mendoza geriausiai žinomas už 1975 metų romaną „The Truth about the Savolta Case“ ir 1986-ųjų metų „City of Marvels“.