„Kaunas Jazz 2017“ kviečia į daugiau nei savaitę truksiančią džiazo šventę

Balandžio 21–30 dienomis 7 Lietuvos miestus ir miestelius užplūs džiazo ritmai, kviečiantys pasitikti jau 27-ąjį „Kaunas Jazz 2017“ festivalį. Gilių tradicijų ir kokybiškos muzikos festivalis ir šiais metais pasiūlys eilę renginių, kurie atlieps tiek džiazo gurmanų, tiek džiazo mėgėjų poreikius.

Kaip teigiama organizatorių pranešime, tęsiant „Kaunas Jazz“ tradiciją kasmet aukščiausio lygio koncertų pasiūlyti ne tik Kauno ir Vilniaus publikai, festivalis prasidės Panevėžio muzikiniame teatre, kuriame pirmuosius festivalio akordus sugros Vokietijos scenos sensacija tituluojamas gitaristas ir dainininkas iš Diuseldorfo Torstenas Goodsas. Tai bus pirmasis šio garsaus svečio iš Vokietijos vizitas Lietuvoje, todėl organizatoriai pasirūpino, kad jo pasirodymais galėtų pasidžiaugti balandžio 22 d. Palangos publika, o balandžio 23 d. – Raudondvario.

Džiazo sostinėje „Kaunas Jazz 2017“ savo programą pradės nuo tradicinių pradžios iškilmių Kauno Rotušėje, kur festivalio svečius džiugins „Lotos Jazz“ festivalio žvaigždė Adam Jarzmik iš Lenkijos.

„Kaunas Jazz 2017“ dovana Vilniui – superžvaigždės G. Porterio koncertas

Balandžio 25-ąją džiazo superžvaigždė Gregory Porteris „Kaunas Jazz“ organizatorių kvietimu surengs koncertą Vilniaus „Compensa“ salėje. Tai bus jau trečiasis šio pasaulinio garso atlikėjo pasirodymas Lietuvoje. Aksominio balso vokalistas neseniai laimėjo antrąją „Grammy“ statulėlę geriausio vokalinio džiazo albumo kategorijoje. Šiais metais G. Porteris į Lietuvą atvyksta su savimi atsiveždamas naujausią koncertinę programą, kurioje skambės kūriniai iš albumo „Take Me To The Alley“. Būtent šis albumas atlikėjui padėjo ne tik pelnyti antrąją „Grammy“ statulėlę, bet ir pasiekti populiariausių Didžiosios Britanijos albumų penketuką.

Balandžio 28–30 dienomis džiazuos Kaunas

Balandžio 28–29 dienomis didžiausias džiazo festivalis Lietuvoje „Kaunas Jazz“ kauniečius ir miesto svečius pakvies į daugybę nemokamų renginių. Miesto centras, senamiestis, Karo muziejaus sodelis, Vienybės aikštė, Parko galerija ir Kauno sinagoga – tai tos vietos, kuriose vyks nemokami koncertai ir pasirodymai, kviesiantys iš naujo pamilti džiazą.

Balandžio 29 d. kaip niekad gausiu būriu atlikėjų pasitiks jau ketvirtus metus iš eilės organizuojama „Džiazo gatvė“, kurios metu penkiose lauko scenose, išsidėsčiusiose Kauno centre ir senamiestyje, numatyta net 19 atlikėjų pasirodymų.

Balandžio 30 d. tradiciškai laukia sakralinės muzikos koncertai – Kauno sinagogoje ir Žaslių Šv. Jurgio bažnyčioje.

Naktinis džiazas skambės muzikiniame klube „Combo“

„Kaunas Jazz“ organizatoriai nepamiršo ir tų, kurie mėgsta vėlyvus ir džiazo improvizacijų kupinus vakarėlius. Būtent tokie muzikiniai naktinėjimai yra numatomi balandžio 28–30 d. muzikiniame klube „Combo“, kur išskirtinius ir atmosferą kaitinančius vakarėlius surengs muzikos grupės iš Lietuvos ir užsienio.

Balandžio 28 d. vakare „Combo“ muzikiniame klube koncertuos grupė „HornDogz“ iš Prancūzijos. Instrumentinio džiazo, ir ne tik, muziką atliekanti grupė Į Lietuvą atvyksta su nauja plokštele, kurioje skambančią išradingą muziką lydi ne mažiau „stogą raunantys“ pasirodymai.

Balandžio 29-ąją „Combo“ vakarą okupuos grupė „Yemen Blues“, kuri apibūdinama kaip viena geriausiai išsaugotų Artimųjų Rytų džiazo paslapčių. Šios grupės vokalistas Ravido Kahalani laikomas vienu ryškiausių Izraelio jaunosios kartos dainininkų, tad muzikinio klubo svečių laukia įspūdingai sujungtos populiariosios ir folkloro tradicijos, muzikinė intriga, kurią išgirsi gali toli gražu ne kasdien.

Balandžio 30 d., po JAV žvaigždės Dianne Reeves koncerto „Žalgirio arenoje“, organizatoriai kviečia nepraleisti paskutinio Kaunas Jazz 2017“ vakarėlio klube „Combo“, nes scenoje pasirodys iš Talino „Jazzkaar“ festivalio grįžę „Silent Blast“ su Kotryna Juodzevičiūte.

„Jam Session“ su džiazo žvaigždėmis

Po kiekvieno vakarinio koncerto muzikiniame klube „Combo“ džiazo gerbėjų lauks ir neeiliniai „Jam Session“. Balandžio 28 d. jam`ą pradės orkestro pankai „Mood Sellers“, o šeštadienį – trys vilniečiai didžėjai Namas ir Marulis bei vokalistas Lencas, kurie subūrė analogų Lietuvoje neturinčią grupę „Baltic Balkan“ ir jau išmaišė visą Europą.

Kas buvo bent viename „Kaunas Jazz“ organizuojamame festivalio „Jam Session“, neleis sumeluoti, kad juose savo improvizuotus pasirodymus surengia net ir pasaulinio garso džiazo atlikėjai, kaip Gregory Porteris, Dianne Reeves. Tad, kad taip nenutiks ir šiemet, šansų beveik nėra.

Kauno „Žalgirio arenoje“ – JAV žvaigždė D. Reeves

Sekmadienį, Kauno „Žalgirio“ arenoje baigiamąjį festivalio koncertą surengs viena žymiausių džiazo vokalisčių pasaulyje – po devynerių metų pertraukos į Lietuvą sugrįžtanti JAV žvaigždė D. Reeves. Koncerte, kuris bus skirtas Tarptautinei UNESCO džiazo dienai, penkių prestižinių „Grammy“ apdovanojimų laimėtoja atliks kūrinius iš naujausio savo albumo „Beautiful Life“, o taip pat – geriausias dainas iš per keturis karjeros dešimtmečius sukaupto repertuaro.

Organizatoriai teigia, kad 2006 m. ir 2008 m. metais festivalio scenoje spindėjusi dainininkė D. Reeves surengė vienus šilčiausių ir įsimintiniausių koncertų per visą „Kaunas Jazz“ istoriją, todėl galimybės vėl pasikviesti ją į Lietuvą buvo laukta ne vienus metus. Tad jos koncertas neabejotinai yra išskirtinė galimybė ir dovana geros muzikos mylėtojams.