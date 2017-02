Po ilgos ligos, sulaukusi 65 metų amžiaus, sekmadienį mirė Norvegijos Nobelio komiteto pirmininkė Kaci Kullmann Five. Nobelio komitetas renka Nobelio taikos premijos laureatus, informuoja naujienų agentūra AFP.

2014 metais moteriai diagnozuotas krūties vėžys. Ji gydėsi, tačiau sveikatos būklė vis blogėjo.



„Ji buvo pavyzdys daugeliui jaunų moterų“, – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje rašė Norvegijos ministrė pirmininkė Erna Solberg.



K. K. Five Norvegijos Nobelio komiteto nare tapo 2003 metais, o pirmininke išrinkta 2015-aisiais. Ji kartu su kitais nariais sprendė ir Nobelio taikos premijomis pagerbė buvusį JAV viceprezidentą Al Gore`ą, buvusį JAV prezidentą Baracką Obamą, Kinijos disidentą Liu Xiaobo ir Irano žmogaus teisių aktyvistę Shirin Ebadi.



Moteris 1989–1990 metais taip pat ėjo prekybos ir laivybos ministrės pareigas, o 1991–1994 metais buvo Konservatorių partijos lyderė.



K. K. Five buvo ištekėjusi už buvusio finansų žurnalo redaktoriaus Carsteno O. Five, su kuriuo susilaukė dviejų vaikų.