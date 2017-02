Elektroninės muzikos duetas „Royksopp“ pirmą kartą koncertuos Lietuvoje. Viena sėkmingiausių grupių Norvegijos istorijoje svečiuosis Vilniuje vyksiančiame festivalyje „Summer In The City“. Kasmet rengiamas didelės sėkmės sulaukęs vienos dienos festivalis šįkart muzikos gerbėjus į sostinės Kalnų parką sukvies birželio 16 d.

„Skubame pranešti, kad pagaliau pavyko susitarti dėl ilgai laukto „Royksopp“ koncerto Lietuvoje“, – sakė koncertų organizatoriaus „Live Nation Lietuva“ atstovas Deividas Afarjanc.

„Džiaugiamės, kad savo gerbėjų niekada nenuviliantys norvegai vienintelį savo pasirodymą Baltijos šalyse surengs Vilniuje – „Summer In The City“ muzikos festivalyje“.

Vieša bilietų prekyba į „Royksopp“ koncertą Vilniuje prasidės jau šį trečiadienį (vasario 22 d.) nuo 10 val. Dieną anksčiau, antradienį (vasario 21 d.), bus galima įsigyti išankstinius bilietus.

Legendinis Norvegijos elektroninės muzikos duetas užgimė 1998 m. Abu „Royksopp“ muzikantai Sveinas Berge ir Torbjornas Brundtlandas gimė ir užaugo labiausiai į Šiaurę nutolusiame Europos miestelyje Tromso, turinčiame vos 50 tūkst. gyventojų. Bendrų pažįstamų dėka susidraugavę jaunuoliai mėgo tuos pačius filmus ir muziką, be to, domėjosi elektronika. Pradėję eksperimentuoti su įvairiausiais elektroninės muzikos žanrais, muzikantai 2001 m. išleido debiutinį albumą „Melody A.M.“.

Debiutinio įrašo sėkmė įtvirtino „Royksopp“ vardą pačių įtakingiausių elektroninės muzikos žvaigždžių Olimpe. Kritikų ir melomanų simpatijas žaibiškai užkariavusios grupės kūryba netrukus buvo pristatyta „Grammy“, „BRIT Awards“ ir „MTV“ apdovanojimams. „Royksopp“ taip pat yra laimėjusi net 7 svarbiausius Norvegijos muzikos apdovanojimus „Spellemannprisen“. Visi penki dueto studijiniai albumai sulaukė didelės komercinės sėkmės ne tik muzikantų tėvynėje, bet ir kitose pasaulio šalyse.

2014 m., išleisdami kol kas naujausią studijinį darbą „The Inevitable End“, muzikantai viešai paskelbė, kad tai bus paskutinis „Royksopp“ studijinis albumas. Milijonus gerbėjų pasaulyje nuliūdinę atlikėjai pareiškė, kad nuo šiol jie rengs koncertinius turus ir leis singlus. „Visada siekėme griauti nusistovėjusias nuostatas, tačiau neketiname kartoti patys save“, – savo sprendimą aiškina T.Brundtlandas. Savo pažadą tesėjęs duetas naują singlą išleido tik po dvejus metus trukusios pertraukos.

Praėjusią savaitę melomanus pasiekė pats naujausias „Royksopp“ kūrinys „Bounty Hunters“. Šis kūrinys pristato legendinio prodiuserio Ricko Rubino atrinktų muzikos kūrinių kompiliaciją „Star Wars Headspace“, skirtą kino filmuose „Star Wars“ skambėjusiai muzikai.

Vieninteliame savo koncerte Baltijos šalyse „Royksopp“ surengs nepakartojamą šou. Įspūdingais, sprogstamos energijos kupinais pasirodymais garsėjantis duetas yra dažnas didžiųjų muzikos festivalių dalyvis. Šiemet „Royksopp“ buvo viena pagrindinių žvaigždžių festivalyje „Coachella“. Neabejojama, kad koncerto Vilniuje metu duetas atliks „Eple“, „Remind Me“, „So Easy“, „Poor Leno“, „Only This Moment“, „What Else Is There?“, „Running to the Sea“ ir kitus garsiausius savo hitus.

Į Vilnių „Royksopp“ atvyksta menų fabriko „Loftas“ ir „Live Nation Lietuva“ kvietimu. Norvegų duetas yra didžiausia, tačiau ne vienintelė „Summer In The City“ žvaigždė. Artimiausiu metu organizatoriai planuoja paskelbti kitas šių metų festivalio grupes ir atlikėjus.

Didžiausias Baltijos šalių koncertų organizatorius „Live Nation Lietuva“ netrukus Vilniuje surengs retro muzikos žvaigždžių „Postmodern Jukebox“, britų muzikos atlikėjo Tomo Odello koncertus ir Niujorko baleto trupės „Complexions“ pasirodymą, Trakų pilyje – vienintelį Baltijos šalyse rokerio Alice Cooper koncertą, elektroninės muzikos festivalį „Radistai Village ’17“ ir didžiausią 2017-ųjų šou – Robbie Williams koncertą sostinės Vingio parke.