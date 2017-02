Vienoje parodoje – keturių šeimos kartų kūryba

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centre atidaryta tapybos paroda, skirta Algirdo Savickio 100-osioms gimimo metinėms. Parodoje pristatomos keturios menininkų šeimos kartos: tarpukario diplomatas ir rašytojas Jurgis Savickis, jo sūnūs Algirdas ir Augustinas, anūkas Raimondas Savickas ir proanūkė Ramunė Savickaitė-Meškėlienė.

Parodą Tolerancijos centre būtų galima vadinti „Užmirštuoju broliu“ nes, pasak parodos kuratorių, norėta per talentingą Savickių šeimos atstovą Algirdą, karo metais nužudytą Kaune, papasakoti visos šeimos likimą.

„Šiais metais Algirdas Savickis būtų minėjęs savo 100-ąjį gimtadienį, tačiau jo gyvenimas liūdnai baigėsi Kauno gete, jis savanoriškai, paskui savo meilę, savo žmoną, pasitraukė į Kauno getą, kur buvo nušautas“, – sakė parodos kuratorė Ieva Šadzevičienė.

Lietuvos diplomato, rašytojo Jurgio Savickio ir žydės medikės Idos Trakiner sūnūs – Algirdas ir Augustinas –nuo mažų dienų linko į dailę. Po studijų Vokietijoje ir Šveicarijoje Algirdas pradėjo mokytis tapybos pas Justiną Vienožinskį. Dailės klasikas Augustinas Savickas apie žuvusį brolį sakydavo, kad jis buvo talentingesnis tapytojas, nors mirė vos 25-erių. Iki šių dienų išliko trys Algirdo Savickio darbai. Vienas rodomas pirmą kartą.

„Radome vieną, niekur nerodytą Kauno žiemos peizažą. Buvo prastos būklės, tiesą sakant, reikėjo mums jį sutvarkyti, bet dabar jis puikiai atrodo, ir labai šviežias“, – sakė dailininkas R. Savickas.

Diplomato, rašytojo Jurgio Savickio šeimą išblaškė karas. Parodoje eksponuojamos šeimos nuotraukos ir keturių kartų kūryba: išlikęs vienas Jurgio Savickio paveikslas, jo sūnų Algirdo ir Augustino darbai, anūko Raimondo Savicko ir proanūkės Ramunės Savickaitės-Meškėlienės tapyba.

„Aš su jais [giminaičiais – LRT.lt] savotiškai kalbuosi per daiktus, kurie liko, per paveikslus, kurie liko, per gausybę nuotraukų. Per tekstinę medžiagą, per pasakojimus, atsiminimus“, – mintimis dalijosi dailininkė R. Savickaitė-Meškėlienė.

Keturių šeimos kartų kūrybos paroda Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centre veiks tris mėnesius.