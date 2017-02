Geriausios dainos „Grammy“ atiteko Adele kūriniui „Hello“

Jausminga Adele baladė „Hello“ sekmadienį buvo pripažinta geriausia metų daina per sekmadienį vykusią „Grammy“ apdovanojimų ceremoniją, o ši sėkmė papildė į sceną sugrįžusios britės atlikėjos pergalingą triumfą.

Adele ir amerikietis prodiuseris Gregas Kurstinas iš Los Andželo pasidalijo šį apdovanojimą, skiriamą geriausios dainos kūrėjams.

„Ačiū, kad buvote su manimi kantrūs ir padėjote sukurti mano mėgstamiausią dainą, kokią esu atlikusi“, – atsiimdama apdovanojimą sakė dainininkė, nors jai jau antrąkart iš eilės savo pasirodymą teko pradėti iš naujo dėl techninių trikdžių.

„Hello“ įveikė amerikietės atlikėjos Beyonce aštroko tono dainą „Formation“.

Adele šis geriausios metų dainos apdovanojimas – jau antrasis. Ji taip pat triumfavo per 2012 metų „Grammy“ ceremoniją kartu su anglu prodiuseriu Paulu Epworthu, dainos „Rolling in the Deep“ kūrėju.

„Hello“ buvo pirmasis singlas iš Adele albumo „25“, lydėjusio didžiulės sėkmės sulaukusį jos albumą „21“. Ši daina įrodė, kad britės milžiniškas komercinis pasisekimas nė kiek nesumažėjo.

Adele pasirinko nekeisti savo pergalės formulės – dainuoti širdgėlos kupinas balades. Ilgesingosios „Hello“ tekste kalbama apie jos nesėkmingas pastangas atrasti žmogų iš jos praeities ir atsiprašyti.

„Hello“ daug kur pasaulyje karaliavo muzikinių topų viršūnėse ir tapo pirmuoju singlu, kurio per pirmąją savaitę nuo išleidimo buvo parduota daugiau kaip milijonas kopijų.

Šios dainos muzikinis klipas, režisuotas kanadiečio kino kūrėjo Xavier Dolano, buvo pirmasis kada nors sukurtas naudojant brangią IMAX technologiją. Be to, jis yra 10-asis daugiausiai kartų per „YouTube“ peržiūrėtas įrašas.

Adele atliko „Hello“ per sekmadienį Los Andžele vykusios „Grammy“ apdovanojimų ceremonijos atidarymą. Jos antrosios dainos „Fastlove“, skirtos velionio atlikėjo George'o Michaelo atminimui, pradžia buvo nevykusi, todėl Adele turėjo sustoti ir pradėti iš naujo.