Didžioji kino fiesta Londone: kam atiteko BAFTA apdovanojimai?

Sekmadienio vakarą būrys garsenybių susirinko į jubiliejinę, jau 70-us metus surengtą Britų kino akademijos apdovanojimų ceremoniją, plačiau žinomą kaip tiesiog BAFTA. Kaip ir tikėtasi, didžiuoju vakaro nugalėtoju tapo miuziklas „Kalifornijos svajos“ („La La Land“), pelnęs penkias BAFTA statulėles.



Londono Karališkojoje Alberto salėje sekmadienio vakarą pagerbti geriausi 2016 metų britų ir tarptautiniai filmai, aktoriai bei kino kūrėjai.



Ant BAFTA apdovanojimų raudonojo kilimo buvo galima pamatyti tokias žvaigždes kaip Penelope Cruz, Nicole Kidman, Meryl Streep, Amy Adams, Hugh Grantas, „Hario Poterio“ autorę J. K. Rowling, „Žvaigždžių karuose“ sužibėjusią Daisy Ridley, „Sostų karų“ žvaigždę Sophie Turner, „Oskaru“ apdovanotą Eddie Redmayne'ą, dizainerius Tomą Fordą (į kiną pasinėręs mados kūrėjas buvo nominuotas geriausio režisieriaus kategorijoje už savo filmą „Naktiniai gyvuliai“) bei Valentino Garavani ir daugybę kitų. Beje, pačioje vakaro pradžioje raudonąjį kilimą simboliškai atidarė „Cirque du Soleil“ artistai.



Į apdovanojimų ceremoniją atvyko ir britų karališkoji pora – princas Williamas su žmona Kembridžo hercogiene Catherine.



BAFTA ceremonija skiriasi nuo JAV Kino akademijos apdovanojimų („Oskarų“), nes per ją taip pat įteikiamas apdovanojimas geriausiam britiškam filmui. Šioje kategorijoje šiemet laimėjo režisieriaus Keno Loacho nepagrąžintos tikrovės drama „Aš, Danielis Bleikas“, 2016-ųjų gegužę taip pat gavusi ir pagrindinį Kanų kino festivalio prizą „Auksinę palmės šakelę“.



80-metis kino kūrėjas, priimdamas britiškąjį „Oskaro“ atitikmenį, pasinaudojo proga sukritikuoti Didžiosios Britanijos konservatorių vyriausybę.



Kenas Loachas sakė, kad jo tikroviška drama apie stalių, mėginantį gauti socialinę pašalpą po patirto infarkto, rodo, kad „su labiausiai pažeidžiamais ir neturtingiausiais žmonėmis ši vyriausybė elgiasi su beširdišku žiaurumu, kuris yra gėdingas“. Publika jo žodžius palydėjo pritariamais šūksniai.



Geriausiu metų filmu, kaip ir tikėtasi, išrinkta muzikinė drama „Kalifornijos svajos“ („La La Land“). Į 11 BAFTA statulėlių pretendavęs miuziklas gavo penkis apdovanojimus ir tapo daugiausiai trofėjų šį vakarą pelniusiu filmu. „Kalifornijos svajos“ taip pat apdovanotos už geriausią muziką ir kinematografiją, BAFTA statulėles gavo ir pagrindinė filmo aktorė Emma Stone bei režisierius Damienas Chazelle.



Geriausio pagrindinio aktoriaus apdovanojimas atiteko Holivudo žvaigždės Beno Afflecko jaunesniajam broliui Casey Affleckui už kritikų išliaupsintą darbą dramoje „Mančesteris prie jūros“ („Manchester by the Sea“).



Viola Davis laimėjo BAFTA apdovanojimą kaip geriausia antrojo plano aktorė už vaidmenį filme „Tvoros“ („Fences“), sukurtame pagal Augusto Wilsono pjesę apie vieną afroamerikiečių šeimą. O geriausiu antrojo plano aktoriumi išrinktas Devas Patelis už vaidmenį įvaikinimo dramoje „Liūtas“ („Lion“).



Jūsų dėmesiui – visi BAFTA apdovanojimų nugalėtojai:

GERIAUSIAS FILMAS: „Kalifornijos svajos“ („La La Land“)



GERIAUSIAS BRITIŠKAS FILMAS: „Aš, Danielis Bleikas“ („I, Daniel Blake“)

GERIAUSIA PAGRINDINĖ AKTORĖ: Emma Stone - „Kalifornijos svajos“ („La La Land“)

GERIAUSIAS PAGRINDINIS AKTORIUS: Casey Affleckas – „Mančesteris prie jūros“ („Manchester by the Sea“)

GERIAUSIA ANTRAPLANĖ AKTORĖ: Viola Davis – „Tvoros“ („Fences“)



GERIAUSIAS ANTRAPLANIS AKTORIUS: Devas Patelis – „Liūtas“ („Lion“)



GERIAUSIAS REŽISIERIUS: Damienas Chazelle – „Kalifornijos svajos“ („La La Land“) GERIAUSIAS ORIGINALUS SCENARIJUS: Kennethas Lonerganas – „Mančesteris prie jūros“ („Manchester by the Sea“)

GERIAUSIAS ADAPTUOTAS SCENARIJUS: Luke'as Daviesas – „Liūtas“ („Lion“)

KYLANČIOS ŽVAIGŽDĖS APDOVANOJIMAS: Tomas Hollandas



GERIAUSIAS FILMAS NE ANGLŲ KALBA: „Sauliaus sūnus“ („Son of Saul“), Vengrija

IŠSKIRTINIAUSIAS BRITŲ SCENARISTO, REŽISIERIAUS AR PRODIUSERIO DEBIUTAS: siaubo filmo „Šešėlyje“ („Under the Shadow“) režisierius ir scenaristas Babakas Anvari bei prodiuseriai Emily Leo, Oliveris Roskillas ir Lucanas Toh



GERIAUSIAS DOKUMENTINIS FILMAS: „13th“

GERIAUSIAS ANIMACINIS FILMAS: „Kubo and the Two Strings“

GERIAUSI SPECIALIEJI EFEKTAI: „Džiunglių knyga“ („The Jungle Book“)

GERIAUSIA MUZIKA: „Kalifornijos svajos“ („La La Land“), kompozitorius Justinas Hurwitzas

GERIAUSIAS GARSAS: „Atvykimas“ („Arrival“)

GERIAUSIAS MONTAŽAS: „Pjūklo ketera“ („Hacksaw Ridge“)

GERIAUSIA KINEMATOGRAFIJA: „Kalifornijos svajos“ („La La Land“)

GERIAUSIAS GRIMAS: „Florence Foster Jenkins“

GERIAUSIAS KOSTIUMŲ DIZAINAS: „Džekės“ („Jackie“) kostiumų dailininkė Madeline Fontaine



GERIAUSIAS PRODUKCIJOS DIZAINAS (dekoracijos ir apipavidalinimas): „Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ („Fantastic Beasts and Where to Find Them“)

GERIAUSIAS TRUMPAMETRAŽIS FILMAS: „Home“

GERIAUSIAS TRUMPAMETRAŽIS ANIMACINIS FILMAS: „A Love Story“