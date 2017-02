„Kino pavasario“ konkursinėse programose: kylantys talentai, patirtis ir originalios formos

Pasaulyje kasmet įvyksta daugybė kino festivalių. Juose pristatoma tūkstančiai filmų. „Kino pavasario“ programos sudarytojai atrinko geriausias Vidurio–Rytų Europos ir Baltijos jūros regiono juostas varžytis šių metų konkursinėse programose. Vasario 7 d. artėjančio „Kino pavasario“ renginyje buvo pristatyti konkursuose „Nauja Europa – nauji vardai“, „Baltijos žvilgsnis“ ir „Trumpas konkursas“ dalyvaujantys filmai, praneša organizatoriai.

Konkursinėse programose – naujausios kino tendencijos ir ryškiausios aktualijos nuo smurto prieš vaikus iki pabėgėlių temos, kuri gvildenama įvairiais rakursais – ir kaip siaubo trileris, ir kaip atsitiktinė dokumentika. Kovo 23–balandžio 6 d. šalies kino teatruose padvelks nauji vėjai, pučiantys ir nuo mūsų šalies kino krantų.

„Andrius Blaževičius, Karolis Kaupinis, Kamilė Milašiūtė, Gediminas Šiaulys, Tomas Ramanauskas – tai pavardės jaunų ir labai talentingų režisierių. Ši karta verčia naują lapą Lietuvos kino istorijoje. Vieni jų debiutuoja, kiti pristato savo naujausius – visus mitus apie nepopuliarų, nuobodų lietuvišką kiną griaunančius filmus, – kalbėjo visas tris konkursines programas šiemet globojančio festivalio partnerio ERGO generalinis direktorius Saulius Jokubaitis. – Tarp laukiamiausių – ir patyrusio šalies dokumentininko Audriaus Stonio filmas „Moteris ir ledynas“. Šiemet lietuviai – labai stiprūs varžovai kolegoms iš plataus kontinento.“

Pristatymo transliacijos įrašas:

Programos „Nauja Europa – nauji vardai“ debiutai

„Nauja Europa – nauji vardai“ – svarbiausia ir seniausiai vykstanti „Kino pavasario“ konkursinė programa, kurios tikslas pristatyti talentingiausius Vidurio ir Rytų Europos debiutantus. Vienas laukiamiausių festivalio filmų – lietuvių režisieriaus Andriaus Blaževičiaus ironiška juosta „Šventasis“ („The Saint“), kurioje pagrindinį ir vieną geriausių savo vaidmenų kine atliko talentingasis Marius Repšys. A. Blaževičiaus filmas satyriškai ir neįtikėtinai tiksliai vaizduoja posovietinę lietuvių kasdienybę ir subtiliai juokiasi iš gyvenimo beprasmybės. Filmas susilaukė didelio dėmesio ir pagyrų tarptautiniuose kino festivaliuose, o „Kino pavasaryje“ jį pirmą kartą galės pamatyti ir Lietuvos žiūrovai.

Festivalio numylėtinė, aktorė Margita Gosheva jau trečią kartą atvyksta į Vilnių – šį kartą pristatyti savo vaidmenį filme „Šlovė“ (orig. „Slava“, ang. „Glory“). „Gera grįžti į mylimą Vilnių“, – sakė prieš porą metų „Kino pavasaryje“ geriausia aktore už vaidmenį filme „Pamoka“ apdovanota bulgarė. Šiemet ji ir vėl sukūrė pagrindinį vaidmenį bulgarų Kristinos Goshevos ir Petario Valchanovo filme.

Į festivalį taip pat grįžta ir „Kino pavasario“ laureatas už geriausią trumpametražį filmą „Siaubūnas“ (orig. „Csicska“, ang. „Beast“) – vengrų režisierius Atilla Tillas, kuris šiemet pristatys originalią juostą „Žudikai ant ratų“ (orig. „Tiszta szívvel“, ang. „Kills on Wheels“), pasakojančią beprotišką istoriją apie žmones invalido vežimėlyje, kurie, ieškodami pragyvenimo šaltinio, tampa samdomais smogikais. Filme vaidina asmenys su negalia, kurie nevengė saviironiškai pažvelgti į savo padėtį ir pademonstravo puikius aktorinius gabumus.

Dar viena išskirtinė kriminalinė drama – Bogdano Mirica filmas „Šunys“ (orig. „Câini“, ang. „Dogs“). Tai visiškai nauja kryptis pastaruoju metu visame pasaulyje ypač populiariame Rumunijos, šių metų festivalio partnerės, kine. Puikiai sukonstruota kriminalinė drama yra įvilkta į vesterno rūbą.

Programoje – du filmai iš Lenkijos. Vienas jų – daugybę apdovanojimų pelnęs trisdešimtmečio Jano P. Matuszyńskio debiutas „Paskutinė šeima“ (orig. „Ostatnia rodzina“, ang. „The Last Family“). Jis sukurtas remiantis žymaus dailininko Zdzisławo Beksińskio šeimos istoriją. „Girių karalaitis“ (orig. „Królewicz Olch“, ang. „The Erlprince“) – kitas programos filmas – originalia forma pasakoja apie keturiolikmetį paauglį, kuris tyrinėja paralelinių pasaulių egzistavimą.

„Nauja Europa – nauji vardai“ bus rodomi ir estų, kroatų, serbų, slovakų filmai, tarp kurių: „Purvas“ (orig. „Špína“, ang. „Filthy“, rež. Terezos Nvotovos), pasakojantis apie septyniolikmetės išbandymų kupiną kelią į suaugusiųjų gyvenimą; „Nespoksok į mano lėkštę“ (orig. „Ne gledaj mi u pijat“, ang. „Quit Staring at My Plate“, rež. Hana Jušić) – istorija apie nepakenčiamą šeimos gyvenimą mažyčiame bute, kur nėra vietos asmeninei erdvei; „Adata po slenksčiu“ (orig. „Igla ispod praga“, ang. „The Black Pin“, rež. Ivan Marinović) – juosta apie stačiatikių dvasininką, nuo kurio nusisuka net Dievas, ir tragikomedija savižudybės tema „Rekviem poniai J“ (orig. „Rekvijem za gospodju J“, ang. „Requiem for Mrs. J“, rež. Bojan Vuletić).

„Baltijos žvilgsnio“ tikros istorijos

„Baltijos žvilgsnyje“ – vėlgi bus pristatyti Baltijos jūros regiono kino kūrėjų darbai. Vienas jų – geriausio filmo apdovanojimą Tarptautiniame Talino kino festivalyje „Juodosios naktys“ pelniusi estų režisierės Kadri Kousaar juodojo humoro komedija „Mama“ (orig. „Ema“, ang. „Mother“). Intelektualus, nenuspėjamas scenarijus vers žiūrovus aikčioti – tai filmas, kuris kaskart žiūrint suprantamas vis kitaip.

Būtina pamatyti ir naująjį Audriaus Stonio dokumentinį filmą „Moteris ir ledynas“ („Woman and the Glacier“), pasakojantį apie lietuvių mokslininkę, kuri, tirdama ledyno periodą ir jo veiksnius, visiškai viena gyvena ir dirba trijų kilometrų aukštyje. Nepakartojamas operatoriaus Audriaus Kemežio darbas primins, koks malonumas žiūrėti kiną didžiajame ekrane.

„Giminaičiai“ (orig. „Rodnyje“, ang. „Close Relations“) – dar vienas labai įdomus ir aktualus dokumentinis filmas. Jo autorius – Vitalijus Manskis – praėjusiais metais iš Vilniaus išsivežė geriausio filmo apdovanojimą už savo pasakojimą apie Šiaurės Korėją „Čia visad šviečia saulė“. „Giminaičiuose“ režisierius aplanko plačiai Ukrainoje išsibarsčiusias gimines ir užfiksuoja skirtingą, nesuderinamą tos pačios šeimos požiūrį į gyvenimą, konfliktą Ukrainoje. Šioje kelionėje režisierius sužino turįs lietuviškų šaknų.

Šiemet dokumentiniai filmai festivalyje ypatingai stiprūs. „Kino pavasario“ žiūrovai išvys ir šiuolaikinės dokumentikos šedevrą – Sergejaus Loznicos filmą „Austerlicas“ („Austerlitz“) – išradingą žvilgsnį į Holokausto turizmą. Režisierius pasyvia kamera fiksuoja žmones, lankančius koncentracijos stovyklas – atsitiktinai užfiksuoti vaizdai stulbina, baugina, ką ir kodėl veikia turistai kančios bei mirties vietose. Šio filmo montažo režisierius – lietuvis Danielius Kokanauskis, kuris montavo dar vieną konkursinės programos filmą – estų ir lietuvių bendros gamybos trilerį „Apsimetėliai“ (orig. „Teesklejad“, ang. „Pretenders“). Filmą prodiusavo Uljana Kim („Mariupolis“, „Lošėjas“).

Holokausto tema originaliai paliečiama ir Chriso Krauso filme „Vakarykštės gėlės“ (orig. „Die Blumen von gestern“, ang. „The Bloom of Yesterday“). Režisierius pasirinko romantinės komedijos žanrą siekdamas atskleisti sudėtingus potyrius.

Programoje taip pat bus galima išvysti praėjusiais metais Kanų festivalyje pristatytą rusų filmą „Mokinys“ (orig. „Učenik“, ang. „The Student“). Jis paremtas Oskaro Koršunovo mėgiamo vokiečių dramaturgo Mariuso von Mayenburgo pjese „Kankinys“, kurią teatre yra inscenizavęs ir lietuvių režisierius.

„Baltijos žvilgsnio“ programoje žiūrovai taip pat išvys kruviną meilės istoriją filme „Voluinė“ (orig. „Wołyń“, ang. „Hatred“, rež. Wojciech Smarzowski), radijo didžėjės iš Sirijos refleksiją apie karą filme „Karo šou“ („The War Show“, rež. Andreas Dalsgaard, Obaidah Zytoon), su rasizmu susidūrusios paauglės samės bandymą atrasti naują tapatybę filme „Samių kraujas“ (orig. „Sameblod“, ang. „Sami Blood“, rež. Amanda Kernell) ir kt.

„Trumpame konkurse“ – 4 lietuvių premjeros

„Trumpo konkurso“ programa nustebins žanrų įvairove ir originaliomis kino formomis. Joje viso varžysis 32 filmai iš 14 šalių. Tai juostos apie aistrą, meilę, kerštą, karą, šantažą, neramią vaikystę, dideles svajones, vienos lyties santuoką ir mirtį.

Ypatingo žiūrovų susidomėjimo turėtų sulaukti vengrų režisieriaus Tamaso Koszegio kino eksperimentas „Kopijuotojas“ (orig. „The Copyist“). Filmas, sukurtas tik iš kopijavimo aparato nuotraukų ir tapo kūrybiniu iššūkiu aktoriams, kuriems teko ieškoti naujų išraiškos formų vaidinant priešais kopijavimo aparatą.

Vengrijos kinas bus ypač ryškus – konkursinėje programoje taip pat varžysis ir favoritas laimėti šių metų „Oskarą“, režisieriaus Kristofo Deako filmas „Choras“ (orig. „Mindenki“, ang. „Sing“). Tikrais įvykiais paremta drama pasakoja apie žymiausią regione mokyklos chorą, į kurį patenka tik gražūs vaikai ir kurio atranką gaubia žiauri paslaptis.

Programoje bus parodyti ir keturi lietuviški filmai, tarp kurių – skaudžias temas gvildenantys Karolio Kaupinio „Budėjimas“ („Watchkeeping“) ir Kamilės Milašiūtės „Motinos diena“ („The Mother's Day“). Apie mirtį neįprastu būdu pasakos du animaciniai debiutai – Tomo Ramanausko „Po mirties, prieš pragarą“ („After Death, Before Hell“) ir Gedimino Šiaulio „Kaukai“ („Running Lights“).

Trumpo metražo kino gerbėjai, praleidę mėgstamą filmą, turės galimybę pamatyti visus trumpametražius specialiame festivalio naktiniame seanse.