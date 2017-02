Publikos numylėtiniai „Cigarettes After Sex“ liepą atvyks į Lietuvą

Liepos 13-ąją į Pranciškonų vienuolyno kiemą Vilniuje atvyks sparčiai kylanti JAV grupė ir „Youtube“ sensacija vadinama grupė „Cigarettes After Sex“, praneša muzikos agentūra „8 Days A Week”.

Praėjusiais metais „Rolling Stone“ šią grupę įvardijo kaip vieną tų, kurias būtina pamatyti gyvai. Šiandien „BBC Radio 1” ir kiti muzikos gigantai šlovina kiekvieną šios grupės įrašą. Tiesa, jų ne tiek ir daug. „Cigarettes After Sex“ tapo savotišku „best kept secret“, pelnė kritikų simpatijas ir su koncertais išmaišė pusė pasaulio.



Nuoširdus vokalas, siūbuojantis liūdesys, hipnotizuojanti atmosfera ir grupės vedlio Grego Gonzalezo ašaros – puikus būdas pabėgti nuo kasdienybės. Dar pridėkite 80-ųjų estetiką, savitą skambesį, prasmingus tekstus ir romantikos esenciją.



Tai viena tų grupių, kuria bus matuojami šie metai. Patiks, jei patinka „Beach House“, „The Smiths“, Chriso Isaako darbas „Wicked Games“ ar net „The xx“. Nostalgija – bendras „Cigarettes After Sex“ vardiklis. Mielas ir sentimentalus G. Gonzalezo balsas – geriausia muzikos terapija.

Ne vieną singlą išleidę „Cigarettes After Sex“ ypač ryškiai sužibo tik prieš keletą metų. 2012-ųjų liepą pasirodęs minialbumas „I.“ ne vieno solidaus muzikinio leidinio bei interneto svetainės išrinktas gražiausiu ar vienu gražiausiu metų darbu. Vien baladė „Nothing's Gonna Hurt You Baby“ „Youtube“ platformoje buvo perklausyta daugiau nei 40 mln. kartų.



Kiti „Cigarettes After Sex“ įrašai taip pat buvo puikiai sutikti internete. „I'm a Firefighter“, „Dreaming of You“, „Affection“, „K.“ ir „Keep On Loving You“ vis dažniau skamba ne tik miegamuosiuose, bet ir radijo stočių grojaraščiuose.

Šiandien „Cigarettes After Sex“ sudaro keturi nariai – grupės lyderis ir siela Gregas Gonzalezas, klavišiniais instrumentais grojantis Phillipas Tubbsas, bosistas Randy Milleris ir būgnininkas Jacobas Tomsky. Visi jie jau liepos 13 d. atvyks į Vilnių ir vienuolių rūmų kieme išlies širdgėlą.



Gimtąjį Teksasą į Brukliną iškeitęs G. Gonzalezas gan paslaptinga ir uždara asmenybė. Nuostabaus balso savininkas visai ne naujokas muzikoje. Jis puikiai žinomas El Paso muzikantas ir keleto kitų alternatyvių grupių narys.



Francoise Hardy, Mileso Daviso, „Cocteau Twins“, „Red House Painters“, „Mazzy Star“ ir „Paris Sisters“ muzika pakeitė jo gyvenimą ir nulėmė „Cigarettes After Sex“ kūrybą.

„Cigarettes After Sex“ taip pat gerai pažįstami su Milosho projektu „Rhye“ ir žaidžia toje pačioje lygoje. Valstijose abi šios grupės ne kartą dalijosi viena scena.

Jau žinoma, kad į Vilnių „Cigarettes After Sex“ atvyks pristatyti savo debiutinį albumą. Vilnius įtrauktas į jų koncertų turą po Europą. Patvirtinta, kad šis pilnametražis įrašas muzikos prekių parduotuves ir internetą pasieks dar šią vasarą. Muzikos pasaulio atstovai vieningai sutaria – tai vienas laukiamiausių šių metų įrašų. Melomanai iš Lietuvos bus vieni pirmųjų, kurie išgirs šio albumo įrašus gyvai.