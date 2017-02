JAV Kino akademijos vadovė: menas neturi sienų, rasės ar tikėjimo

Nesantaiką kurstantis politinis JAV klimatas tapo pagrindine tema per pirmadienį įvykusius „Oskarų“ nominantų pietus, o Kino akademijos prezidentė Cheryl Boone Isaacs atidarė šį renginį ragindama propaguoti toleranciją ir išraiškos laisvę.

„Šiandien pagerbiame jus, jūsų darbą ir jūsų pasiekimus, tačiau kiekvienas iš mūsų žinome, kad šioje patalpoje yra kelios tuščios kėdės, pavertusios Akademijos artistus aktyvistais“, – sakė Ch. B. Isaacs į kasmet rengiamą pobūvį Beverli Hilse susirinkusiems beveik 160 „Oskarų“ nominantų.

Ji kalbėjo apie artistus, kurie veikiausiai praleis šių metų Kino akademijos apdovanojimus dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo prieštaringai vertinamo laikino draudimo į šalį įsileisti septynių musulmoniškų valstybių piliečius. Kol kas šio įsako vykdymą yra sustabdęs federalinis teismas.

„Šiandien kyla sunkumų dėl menininkų laisvės, kuri atrodo daug būtinesnė nei kada nors anksčiau nuo šeštojo dešimtmečio“, – sakė Ch. B. Isaacs, o jos žodžius palydėjo audringos ovacijos.

„Remiame viso pasaulio artistus, kovojame prieš tuos, kurie bandys apriboti mūsų išraiškos laisvę, ir giname šį esminį principą: visi kūrybingi menininkai visame pasaulyje yra sujungti nenutraukiamais saitais, kurie yra daug galingesni nei tautybė ir politika“, – sakė ji.

„Ir kadangi mūsų darbas nesustoja pasieniuose, sienos negali sustabdyti nė vieno iš mūsų“, – pridūrė ji.

Tarp menininkų, kuriuos paveikė D. Trumpo draudimas, pateko ir iraniečių režisierius Asgharas Farhadi, kurio filmas „Komivojažierius“ (The Salesman) yra nominuotas „Oskarui“ geriausio filmo užsienio kalba kategorijoje.

Be to, „Oskarų“ ceremoniją, vyksiančią vėliau šį mėnesį, veikiausiai praleis ir dokumentinio filmo „Baltieji šalmai” (The White Helmets) herojai. Šioje juostoje pasakojama apie savanorius, gelbėjančius nukentėjusius žmones karo nuniokotoje Sirijoje.

Tarp žvaigždžių, pirmadienį apsilankiusių pobūvyje, buvo ir romantiško miuziklo „Kalifornijos svajos“ (La La Land) pagrindiniai aktoriai Ryanas Goslingas bei Emma Stone. Manoma, kad šis filmas, jau gavęs geriausius įvertinimus „Auksiniuose gaubliuose“, Amerikos prodiuserių gildijos ir Amerikos režisierių gildijos apdovanojimuose, susižers ir nemažai „Oskarų“ statulėlių.

Audringomis ovacijomis buvo pasitikti bendrai nominantų nuotraukai pozuoti atėjusi prancūzų aktorė Isabelle Huppert, kuri pretenduoja gauti „Oskarą“ už geriausios aktorės darbą keršto už išprievartavimą istorijoje „Elė“ (Elle), Viggo Mortensenas, pretenduojantis į „Oskarą“ už vaidmenį filme „Šaunusis kapitonas: gyvenimas be taisyklių“ (Captain Fantastic), ir Viola Davis už vaidmenį pjesės „Tvoros“ (Fences) ekranizacijoje.

Šou prodiuseriai Michaelas De Luca ir Jennifer Todd paragino nominantus sakyti trumpas ir glaustas kalbas atsiimant garbingus apdovanojimus per ceremoniją.

Jie taip pat parodė trumpametražį filmą, kuriame aktorė Kate McKinnon suvaidino išgalvotą 4-o dešimtmečio kino žvaigždę Gloriją Konkeiv, dalijančią juokingus patarimus, ką daryti ir ko vengti per iškilmingą ceremoniją.

89-oji Akademijos apdovanojimų ceremonija įvyks vasario 26 dieną Los Andžele.