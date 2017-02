JAV Ekrano aktorių gildijos pagrindinį apdovanojimą pelnė „Paslėpti skaičiai“

Komiška drama „Paslėpti skaičiai“ (Hidden Figures) sekmadienį pelnė pagrindinį Ekrano aktorių gildijos (SAG) apdovanojimą, laikomą sėkmės barometru, prognozuojant svarbiausius Holivudo apdovanojimus „Oskarus“, kuriuos vasario mėnesį išdalys JAV Kino meno ir mokslo akademija.

Studijos „20th Century Fox“ juostai „Spotlight“, kurioje vaidina Taraji P. Henson, Octavia Spencer ir Janelle Monae, atiteko apdovanojimas už išsiskiriantį aktorių komandos darbą vaidybiniame filme. Šis apdovanojimas – tarsi geriausio filmo „Oskaro“ atitikmuo Ekrano aktorių gildijoje.

Režisieriaus Theodore`o Melfi filmas pasakoja apie tris afroamerikietes matematikes, padėjusias JAV kosmoso agentūrai NASA išsiųsti pirmuosius astronautus į kosmosą. „Paslėptų skaičių“ triumfas buvo netikėtas, nes buvo manoma, kad pagrindinį SAG apdovanojimą pelnys Kennetho Lonergano drama „Mančesteris prie jūros“.

„Paslėpti skaičiai“ taip pat nugalėjo ir jaunuolio brendimo istoriją „Mėnesiena“ (Moonlight), komediją „Šaunusis kapitonas: gyvenimas be taisyklių“ (Captain Fantastic) ir juostą apie rasinius santykius „Tvoros“ (Fences).

Denzelis Washingtonas už vaidmenį „Tvorose“ pelnė geriausio aktoriaus apdovanojimą ir įveikė dramos „Mančesteris prie jūros“ žvaigždę Casey Afflecką, kuris laikomas favoritu gauti geriausio aktoriaus „Oskarą“.

62 metų D. Washingtonas, jau turintis du „Oskarus“, taip pat nugalėjo ir Andrew Garfieldą iš „Pjūklo keteros“ (Hacksaw Ridge), Viggo Mortenseną iš juostos „Šaunusis kapitonas: gyvenimas be taisyklių“ ir Ryaną Goslingą, atlikusį pagrindinį vaidmenį romantiškame miuzikle „Kalifornijos svajos“ (La La Land).

Geriausios aktorės titulą pelnė Emma Stone už vaidmenį režisieriaus Damieno Chazelle`o juostoje „Kalifornijos svajos“, laikomoje nostalgiška duokle amerikietiškų miuziklų aukso amžiui.

Už geriausius antro plano vaidmenis buvo apdovanoti Mahershala Ali iš „Mėnesienos“ ir Viola Davis už vaidmenį Augusto Wilsono filme „Tvoros“ (Fences) ekranizacijoje.

Televizijos dramų ir komedijų kategorijoje net penki serialai surinko po tris nominacijas: televizijos „Netflix“ rodomi serialai „Karūna“ (The Crown) bei „Keisti dalykai“ (Stranger Things), televizijos HBO rodomi „Sostų karai“ (Game of Thrones) bei „Vakarų pasaulis“ (Westworld) ir FX serialas „Amerikietiška nusikaltimo istorija“ (The People v. O. J. Simpson: American Crime Story).

Geriausio aktoriaus ir aktorės titulus pelnė „Karūnos“, pasakojančios istoriją apie Didžiosios Britanijos karališkąją šeimą, žvaigždės Johnas Lithgow ir Claire Foy, o apdovanojimą už geriausią aktorių komandos darbą draminiame seriale laimėjo „Keisti dalykai“.

SAG apdovanojimai yra laikomi vienu patikimesnių indikatorių, kaip bus paskirstyti vėliau teikiami „Oskarai“. Kino meno ir mokslo akademijos apdovanojimai bus išdalyti vasario 26 dieną.

Apdovanojimų laureatai savo kalbose smerkė prezidento Donaldo Trumpo įsaką dėl draudimo pabėgėliams ir kitiems atvykėliams iš kelių musulmoniškų šalių atvykti į JAV.

Antrąjį apdovanojimą už vaidmenį HBO politinės satyros seriale „Viceprezidentė“ (Veep) – ir aštuntąją SAG statulėlę per savo karjerą – gavusi Julia Louis-Dreyfus taip pat kalbėjo šia tema.

Aktorė, kurios tėvas pabėgo iš nacių okupuotos Prancūzijos, sakė, kad ji myli Jungtines Valstijas, tačiau nekenčia jų „trūkumų“, bei pridūrė, kad „šis imigracijos draudimas yra trūkumas.“

Ji taip pat pasišaipė iš D. Trumpo pareiškimų apie jo inauguracijos žiūrovų skaičių bei kaltinimų rinkimų klastojimu.

„Ar rusai būtų įsilaužė į SAG apdovanojimus, ar ne, matau milijoną, o gal ir pusantro milijono žmonių šioje patalpoje ir sakau, kad šis apdovanojimas teisėtas, ir aš jį laimėjau“, – pareiškė ji.

Žemiau pateikiamas visų 23 Ekrano gildijos apdovanojimų laureatų sąrašas:

Filmų kategorijos

Už išsiskiriantį aktorių komandos darbą vaidybiniame filme: „Paslėpti skaičiai“

Už išsiskiriantį pagrindinio aktoriaus darbą: Denzelis Vashingtonas, „Tvoros“

Už išsiskiriantį pagrindinės aktorės darbą: Emma Stone, „Kalifornijos svajos“

Už išsiskiriantį antro plano aktoriaus darbą: Mahershala Ali, „Mėnesiena“

Už išsiskiriantį antro plano aktorės darbą: Viola Davis, „Tvoros“

Serialų kategorijos

Už išsiskiriantį aktorių komandos darbą draminiame seriale: „Keisti dalykai“

Už išsiskiriantį aktorių komandos darbą komediniame seriale: „Oranžinė – naujoji juoda“ (Orange is the New Black)

Už išsiskiriantį aktoriaus darbą draminiame seriale: Johnas Lithgow, „Karūna“

Už išsiskiriantį aktorės darbą draminiame seriale: Claire Foy, „Karūna“

Už išsiskiriantį aktoriaus darbą komediniame seriale: Williamas H. Macy „Begėdis“ (Shameless)

Už išsiskiriantį aktorės darbą komediniame seriale: Julia Louis-Dreyfus, „Viceprezidentė“

Už išsiskiriantį aktoriaus darbą televizijos filme ar miniseriale: Bryanas Cranstonas, „All the Way“

Už išsiskiriantį aktorės darbą televizijos filme ar miniseriale: Sarah Paulson, „Amerikietiška nusikaltimo istorija“