„Auksinių gaublių“ apdovanojimuose – absoliutus „Kalifornijos svajų“ triumfas

Pirmadienio naktį Los Andžele išdalyti prestižiniai „Auksinių gaublių“ apdovanojimai – į vieną didžiausių sezono renginių Holivude susirinko šimtai ryškiausių kino ir pramogų pasaulio žvaigždžių. Didžiuoju vakaro nugalėtoju tapo muzikinė drama „Kalifornijos svajos“ („La La Land“), laimėjusi absoliučiai visose kategorijose, kuriose buvo nominuota.

74-virta „Auksinių gaublių“ apdovanojimų ceremonija tradiciškai surengta Beverli Hilso viešbutyje „Beverly Hilton“. Šiais metais renginiui dirigavo ir susirinkusius svečius bei milijonus žiūrovų prie televizorių ekranų savo pokštais linksmino TV žvaigždė Jimmy Fallonas.

Pirmą vakaro „Auksinį gaublį“ gavo antraplanis aktorius Aaronas Tayloras-Johnsonas (26 m.), kurį Holivudo užsienio spaudos asociacija įvertino už darbą Tomo Fordo trileryje „Naktiniai gyvuliai“ („Nocturnal Animals“).

Favoritu laikytas miuziklas „Kalifornijos svajos“ („La La Land“) trofėjus rinktis pradėjo taip pat ceremonijai netrukus prasidėjus: filmas apdovanotas už geriausią muziką, dainą ir scenarijų.

„Auksinį gaublį“ iš penkto karto gavo ir „Kalifornijos svajų“ žvaigždė Ryanas Goslingas (36 m.). Tai – pirmas „gaublys“ aktoriaus karjeroje, prieš tai šiam apdovanojimui jis buvo nominuotas dar keturis kartus.

Kiek vėliau „Auksinį gaublį“ gavo ir Ryano Goslingo partnerė „Kalifornijos svajose“ Emma Stone (28 m.) – šis „gaublys“ jai taip pat pirmas karjeroje, -bei juostos režisierius Damienas Chazelle (31 m.).

Šios juostos triumfą užbaigė vakaro pabaigoje gautas vienas iš pagrindinių apdovanojimų – „Kalifornijos svajos“ išplėšė pergalę ir geriausio miuziklo ar komedijos kategorijoje. Iš viso šis filmas pelnė septynis apdovanojimus – laimėjo absoliučiai visose kategorijose, kuriose buvo nominuotas.

Tuo tarpu geriausiu draminiu filmu paskelbta „Mėnesiena“ („Moonlight“) – ši drama, pasakojanti pavojingame Majamio rajone gyvenančio juodaodžio vaikino istoriją, buvo laikoma viena iš favoričių.

Geriausiu draminio filmo aktoriumi išrinktas Casey Affleckas (41 m.) – jaunesnysis Holivudo žvaigždės Beno Afflecko brolis pripažinimo pagaliau sulaukė už savo darbą dramoje „Mančesteris prie jūros“ („Manchester by the Sea“). Na o geriausia aktore tapo Isabelle Huppert (63 m.) iš prancūzų filmo „Elle“ – ši juosta taip pat laimėjo ir geriausio užsienio filmo kategorijoje.

Ypatingu apdovanojimu už visos karjeros nuopelnus apdovanota Meryl Streep (67 m.).

Geriausio draminio serialo kategorijoje „Auksinis gaublys“ šiemet atiteko naujam internetinės televizijos „Netflix“ serialui „Karūna“ („The Crown“), pasakojančiam apie ankstyvas karalienės Elizabeth II valdymo dienas. Pagrindinį vaidmenį „Karūnoje“ kurianti britė Claire Foy (32 m.) namo grįš taip pat ne tuščiomis – ji paskelbta geriausia draminio serialo aktore.

Jūsų dėmesiui – vakaro nominantai ir nugalėtojai (paryškinti):

KINO KATEGORIJA

Geriausias draminis filmas:

„Pjūklo ketera“ („Hacksaw Ridge“)

„Hell or High Water“

„Liūtas“ („Lion“)

„Mančesteris prie jūros“ („Manchester by the Sea“)

„Mėnesiena“ („Moonlight“)

Geriausias miuziklas ar komedija:

„XX amžiaus moterys“ („20th Century Women“)

„Deadpool“

„Florence“ („Florence Foster Jenkins“)

„Kalifornijos svajos“ („La La Land“)

„Sing Street“

Geriausias režisierius:

Damienas Chazelle – „Kalifornijos svajos“ („La La Land“)

Tomas Fordas – „Naktiniai gyvuliai“ („Nocturnal Animals“)

Melas Gibsonas – „Pjūklo ketera“ („Hacksaw Ridge“)

Barry Jenkinsas – „Mėnesiena“ („Moonlight“)

Kennethas Lonerganas – „Mančesteris prie jūros“ („Manchester by the Sea“)

Geriausia draminio filmo aktorė:

Isabelle Huppert – „Elle“

Natalie Portman – „Jackie“

Ruth Negga – „Loving“

Amy Adams – „Atvykimas“ („Arrival“)

Jessica Chastain – „Miss Sloane“

Geriausias draminio filmo aktorius:

Denzelis Washingtonas – „Fences“

Casey Affleckas – „Mančesteris prie jūros“ („Manchester by the Sea“)

Joelis Edgertonas – „Loving“

Andrew Garfieldas – „Pjūklo ketera“ („Hacksaw Ridge“)

Viggo Mortensenas – „Šaunusis kapitonas“ („Captain Fantastic“)

Geriausia antraplanė aktorė:

Viola Davis – „Fences“

Naomie Harris – „Mėnesiena“ („Moonlight“)

Nicole Kidman – „Liūtas“ („Lion“)

Octavia Spencer – „Paslėpti skaičiai“ („Hidden Figures“)

Michelle Williams – „Mančesteris prie jūros“ („Manchester by the Sea“)

Geriausias antraplanis aktorius:

Mahershala Ali – „Mėnesiena“ („Moonlight“)

Jeffas Bridgesas – „Hell or High Water“

Simonas Helbergas – „Florence“ („Florence Foster Jenkins“)

Devas Patelis – „Liūtas“ („Lion“)

Aaronas Tayloras-Johnsonas – „Naktiniai gyvuliai“ („Nocturnal Animals“)

Geriausias komedijos ar miuziklo aktorius:

Ryanas Goslingas – „Kalifornijos svajos“ („La La Land“)

Hugh Grantas – „Florence“ („Florence Foster Jenkins“)

Jonah Hillas – „Karo šunys“ („War Dogs“)

Ryanas Reynoldsas – „Deadpool“

Geriausia komedijos ar miuziklo aktorė:

Annette Bening – „XX amžiaus moterys“ („20th Century Women“)

Lily Collins – „Rules Don't Apply“

Hailee Steinfeld – „The Edge of Seventeen“

Emma Stone – „Kalifornijos svajos“ („La La Land“)

Meryl Streep – „Florence“ („Florence Foster Jenkins“)

Geriausias scenarijus:

„Kalifornijos svajos“ („La La Land“)

„Naktiniai gyvuliai“ („Nocturnal Animals“)

„Mėnesiena“ („Moonlight“)

„Mančesteris prie jūros“ („Manchester by the Sea“)

„Hell or High Water“

Geriausia filmui sukurta daina:

„Can't Stop the Feeling“ iš „Troliai“ („Trolls“)

„City of Stars“ iš „Kalifornijos svajos“ („La La Land“)

„Faith“ iš „Dainuok“ („Sing“)

„Gold“ iš „Gold“

„How Far I'll Go“ iš „Vajana“ („Moana“)

Geriausia muzika:

„Mėnesiena“ („Moonlight“)

„Kalifornijos svajos“ („La La Land“)

„Atvykimas“ („Arrival“)

„Liūtas“ („Lion“)

„Paslėpti skaičiai“ („Hidden Figures“)

Geriausias užsienio filmas:

„Divines“ (Prancūzija)

„Elle“ (Prancūzija)

„Neruda“ (Čilė)

„The Salesman“ (Prancūzija)

„Toni Erdmann“ (Vokietija)

Geriausias animacinis filmas:

„Kubo ir stebuklingas kardas“ („Kubo and the Two Strings“)

„Vajana“ („Moana“)

„My Life as a Zucchini“

„Dainuok“ („Sing“)

„Zootropolis“ („Zootopia“)

TELEVIZIJOS KATEGORIJA:

Geriausias draminis serialas:

„Karūna“ („The Crown“)

„Keisti dalykai“ („Stranger Things“)

„Vakarų pasaulis“ („Westworld“)

„Sostų karai“ („Game of Thrones“)

„Tai – mes“ („This Is Us“)

Geriausias komiškas serialas:

„Atlanta“

„Black-ish“

„Mocartas džiunglėse“ („Mozart in the Jungle“)

„Permatomas“ („Transparent“)

„Viceprezidentė“ („Veep“)

Geriausias draminio serialo aktorius:

Rami Malekas – „Ponas robotas“ („Mr. Robot“)

Billy Bobas Thorntonas – „Goliath“

Bobas Odenkirkas „Better Call Saul“

Matthew Rhysas – „Amerikiečiai“ („The Americans“)

Lievas Schreiberis – „Rėjus Donovanas“ („Ray Donovan“)

Geriausia draminio serialo aktorė:

Claire Foy – „Karūna“ („The Crown“)

Evan Rachel Wood – „Vakarų pasaulis“ („Westworld“)

Winona Ryder – „Keisti dalykai“ („Stranger Things“)

Caitriona Balfe – „Svetimšalė“ („Outlander“)

Keri Russell – „Amerikiečiai“ („The Americans“)

Geriausia komiško serialo aktorė:

Rachel Bloom – „Išprotėjusi buvusioji“ („Crazy Ex-Girlfriend“)

Julia Louis-Dreyfus – „Viceprezidentė“ („Veep“)

Sarah Jessica Parker – „Skyrybos“ („Divorce“)

Issa Rae – „Insecure“

Gina Rodriguez – „Nekaltoji Džeinė“ („Jane the Virgin“)

Tracee Ellis Ross – „Black-ish“

Geriausias komiško serialo aktorius:

Anthony Andersonas – „Black-ish“

Gaelis Garcia Bernalis – „Mocartas džiunglėse“ („Mozart in the Jungle“)

Donaldas Gloveris – „Atlanta“

Nickas Nolte – „Graves“

Jeffrey Tamboras – „Permatomas“ („Transparent“)

Geriausia antraplanė serialo, miniserialo arba televizijos filmo aktorė:

Olivia Coleman – „The Night Manager“

Lena Headey – „Sostų karai“ („Game of Thrones“)

Chrissy Metz – „Tai – mes“ („This Is Us“)

Mandy Moore – „Tai – mes“ („This Is Us“)

Thandie Newton – „Vakarų pasaulis“ („Westworld“)

Geriausias antraplanis serialo, miniserialo arba televizijos filmo aktorius:

Sterlingas K. Brownas – „The People v. O.J.: American Crime Story“

Hugh Laurie – „The Night Manager“

Johnas Lithgow – „Karūna“ („The Crown“)

Christianas Slateris – „Ponas robotas“ („Mr. Robot“)

Johnas Travolta – „The People v. O.J.: American Crime Story“

Geriausias miniserialas arba televizijos filmas:

„American Crime“

„The Dresser“

„The Night Manager“

„The Night Of“

„The People v. O.J.: American Crime Story“

Geriausias miniserialo arba televizijos filmo aktorius:

Rizas Ahmedas – „The Night Of“

Bryanas Cranstonas – „All the Way“

Tomas Hiddlestonas – „The Night Manager“

Courtney B. Vance'as – „The People v. O.J.: American Crime Story“

Johnas Turturro – „The Night Of“

Geriausia miniserialo arba televizijos filmo aktorė:

Felicity Huffman – „American Crime“

Riley Keough – „The Girlfriend Experience“

Sarah Paulson – „The People v. O.J.: American Crime Story“

Charlotte Rampling – „London Spy“

Kerry Washington – „Confirmation“