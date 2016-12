Venecija–Londonas: dvi dienos istoriniame art deco stiliaus traukinyje

Kelionė nuo Venecijos iki pat Londono tikrai nenuvils nė akimirkos. Prabangūs belle epoque – gražiąją epochą – menantys vagonai yra puikūs art deco stiliaus pavyzdžiai. O ką jau kalbėti apie pro traukinio langą atsiveriančius peizažus.

Venecijos įlanka – pati geriausia vieta pradėti nostalgišką kelionę traukiniu. 10 val. ryto į šv. Liucijos traukinių stotį atvyksta Venecijos Simplono „Rytų ekspresas“.

Dvi dienos legendiniame traukinyje daugumai keleivių – senos svajonės išsipildymas.

„Nuo vaikystės rinkau traukinių modeliukus ir svajojau pasivažinėti tokiu traukiniu. Nesitikėjau, kad mano svajonė išsipildys“, – džiaugiasi keleivis Johnas Fletcheris.

„Tai grįžimas į praeitį. Kiek matėme programėlėje, viskas pasirodė labai prabangu. Seniai svajojau apie tokią kelionę. Mano vyrui sueis septyniasdešimt, tokiu būdu nusprendėme atšvęsti“, – kelionės laukia Patricia Jones.

Venecijos Simplono „Rytų ekspresas“ važiuos tradiciniu keliu per Alpes – iš šiaurinės Italijos per Austriją ir Šveicariją į Prancūziją, vėliau į Londoną. Visai kaip ir prieš 100 metų, kai kelionės traukiniu buvo madingos. Aptarnavimas čia, be abejo, aukščiausios klasės.

„Mes stengiamės, kad techniškai traukinys būtų modernus, o aptarnavimas aukščiausio lygio, bet kartu norėjome išsaugoti tradicijas“ M. Girotto

Davide`as Dallevalle`as šiame traukinyje dirba jau ketverius metus ir savo vagoną pažįsta iki mažiausių smulkmenų. Kiekvieno vagono palydovas atsakingas už vieną pulmano vagoną. Vagonas, kuriame jis dirba, pagamintas 1929 m. Didžiojoje Britanijoje. Praeitą žiemą jis iš pagrindų renovuotas.

„Turime specialų operatorių ir savo depą Pietų Prancūzijoje, ten vagonas buvo išrinktas ir kiekviena detalė kruopščiai restauruota. Viskas, ką matot, buvo išmontuota ir nublizginta“, – pasakoja palydovas D. Dallevalle`as.

Išvažiavus iš miesto, prasideda Dolomitų kalnai. Traukinyje patiekiami pietūs. Pietus iš trijų patiekalų visiems 180 keleivių virėjai ruošia dviejose nedidelėse patalpose. Šeši šefai vos 12 kvadratinių metrų plote kuria aukščiausio lygio kulinarinius stebuklus. Viskas šviežiai pagaminta.

„Man čia labai patinka. Nuostabūs vaizdai, puikios kupė. Aš priblokšta, kiek daug jie sugebėjo sutalpinti tokioje nedidelėje erdvėje. Neįsivaizduoju, kokio dydžio virtuvė, bet maistas čia tikrai fantastiškas. Nuostabu“, – negali atsidžiaugti keleivė Sarah Fletcher.

Prabangiu traukiniu taip pat galima keliauti per Europą iki Konstantinopolio ir Artimųjų Rytų. Originalūs, dar praeito amžiaus trečiajame dešimtmetyje gaminti Venecijos Simplono „Rytų ekspreso“ vagonai įrengti art deco stiliumi, kuris buvo būdingas belle epoque, arba gražiosios epochos, tarptautiniams traukiniams.

„Čia kaip penkių žvaigždučių viešbutis, tik ant ratų. Ir vagonai, ir visas traukinys išsaugoti tokie, kokie buvo. Gal kiek per triukšminga, bet juk tai šio nuotykio dalis. Mes stengiamės, kad techniškai traukinys būtų modernus, o aptarnavimas aukščiausio lygio, bet kartu norėjome išsaugoti tradicijas“, – pasakoja traukinio direktorius Marco Girotto.

Reuters/Scanpix nuotr.

Tradicijų laikosi ir vyriausiasis traukinio barmenas Walteris Nisi. Jo plakamas kokteilis „12 kaltųjų“ maišomas iš 12 ingredientų. Taip tarsi atiduodama savotiška pagarba dvylikai valstybių, kurių sienos kertamos važiuojant iš Paryžiaus į Stambulą.

„Ingredientų sąrašas laikomas paslaptyje. Tik aš žinau šį receptą. Ilgai jį kūriau“, – prisipažįsta Walteris.

„12 kaltųjų“ – keleivių mėgstamiausias kokteilis. Kas vakarą susirinkę traukinio restorane jie ilgai ir draugiški šnekučiuojasi.

„Tikriausiai ir tais laikais, kai buvo dėvimi tie krinolinai ar kažkas tokio, viskas panašiai atrodė. Man čia labai patinka“, – įspūdžiais dalijasi keleivė Pat Jones.