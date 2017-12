A. Čaplikas: džiaugdavausi, jei Komunistų partijos narys pasisakydavo už nepriklausomybę

Sąjūdžio laikais tuometiniai valstybės tarnautojai nebuvo valstybės priešai, be to, biurokratinį darbą taip pat būtina sugebėti dirbti, taigi reikėjo tik džiaugtis, jei Komunistų partijos narys pasisakydavo už Lietuvos nepriklausomybę. Taip LRT RADIJUI sako buvęs parlamentaras ir sveikatos apsaugos ministras Algis Čaplikas. „Juk mūsų niekas neruošė – mes tiesiog atėjome ir mokėmės, kaip kurti valdymą, dirbome ir klydome. Tada man geriausių patarimų davė buvęs Vykdomojo komiteto darbuotojas, buvęs Komunistų partijos narys. Jo patarimai buvo aukso vertės. Be jo būčiau klaidžiojęs ir pridaręs klaidų“, – neslepia A. Čaplikas.

BNS nuotr.