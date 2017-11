Pinigų graužikai: atsisakę kai kurių smulkmenų, per metus gerokai sutaupysite

Keturiasdešimt centų, penkiolika, dvidešimt ar euras. Tokių smulkių išlaidų patiriame kiekvieną kartą pirkdami maišelius, kavą ar net atšildydami produktus. Tačiau į šias sumas dažniausiai nekreipiame dėmesio. O reikėtų. Sutaupytos smulkios išlaidos per metus gali pavirsti suma, verta, pavyzdžiui, žavingų atostogų, primenama LRT RADIJO laidoje „PIN kodas“.

Kiekvieną mėnesį mokame daug smulkių mokesčių už įvairias paslaugas. Pavyzdžiui, už šiukšlių išvežimą. Bet tik dalis mūsų pinigų nukeliauja iki vežėjo. Neblogą pyrago gabalą atsiriekia administratorius, kuris vežėjui moka už faktinį atliekų kiekį, o iš gyventojų susirenka pinigus už gyvenamąjį plotą. Atsisakius administratoriaus – ir sąskaitos gerokai susitraukia.

Daugiau nei pusei gyventojų sudarius jungtinę sutartį, jie tampa namo administratoriais, sąskaitos išrašomos kiekvienam butui atskirai, o mokesčiai mokami tiesiogiai paslaugos tiekėjui.

O kai jau atsikratysite nereikalingų mokesčių, pabandykite sumažinti sąskaitas, kurių išvengti negalite. Kaip? Taupydami vandenį, dujas bei elektrą. Jau daugelio namuose prigijo patarimai maudytis po dušu, valantis dantis užsukti vandenį ar išeinant iš patalpos išjungti šviesą. Bet yra ir šis tas daugiau.

Specialistai pataria šaldytus produktus atšildyti šaldytuve, nes tuomet jis veiks ekonomiškiau. Svarbu žinoti, kad kuo tuštesnis šaldytuvas, tuo daugiau energijos jam reikia. Be to, esant bent 3 mm šerkšno sluoksniui šaldiklyje, elektros suvartojimas išauga trečdaliu. Kadangi šaldytuvai bei šaldikliai suvalgo maždaug ketvirtadalį namų ūkio elektros, tinkamai juos naudodami, galite sumažinti sąskaitas. Taip būsite ir ekonomiški, ir ekologiški.

Į padedančių taupyti įpročių sąrašą asmeninių finansų ekspertė pataria įtraukti ir savo išlaidų sekimą. Svarbu detaliai išskirti smulkiuosius kasdienius biudžeto graužikus.

Pavyzdžiui, kava. Vienas puodelis kavos išsinešti kainuoja vidutiniškai 1–2 eurus. Jei bent tris kartus per savaitę pasimėgaujate puodeliu kavos išsinešti, per metus išleidžiate apie 300 eurų. Už tiek galite įsigyti termoso puodelį ir apie 20 kg geros kavos pupelių ir šiuo gėrimu galėsite mėgautis visur ir gerokai dažniau.

O toks tarsi nieko nekainuojantis dalykas, kaip pirkinių maišelis? Jei bent du kartus per savaitę perkate pirkinių maišelį, į balą išmetate apie 5 eurus per metus. Loterijos bilietas kartą per savaitę – beveik 50 eurų, buteliukas vandens kas antrą dieną – apie 100 eurų. Tai smulkmenos, kurios padaro mažų skylučių jūsų biudžete. Jei šiuos pinigus dėtumėte į savo, o ne kitų kišenes, nustebtumėte, kiek galite sutaupyti.