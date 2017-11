Kai kurių politikų ir institucijų populiarumas smuktelėjo sensacingai

Vienas nepopuliariausių, nors kartu ir žinomiausių politikų Lietuvoje dabar yra Aurelijus Veryga – per metus jo neigiami vertinimai išaugo septynis kartus, LRT RADIJUI sako visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ vadovas Vladas Gaidys. Be to, kalba sociologas, ne taip seniai populiarus buvęs Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius šiuo metu taip pat turi neigiamą vertinimų balansą, o Linas Balsys vos per dieną užsidirbo tris kartus daugiau neigiamų vertinimų.

BNS nuotr.